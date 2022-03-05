ru ua
Сб, 05 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти показують відео з "новим мером" Мелітополя, - мер міста Федоров

Новость на русском →
Мелітополь, Субота 05 березня 2022 13:42
Окупанти показують відео з "новим мером" Мелітополя, - мер міста Федоров Фото: Іван Федоров (facebook.com/IvanFedorovMelitopol)
Автор: Світлана Мащенко

У захопленому окупантами В Мелітополі щодня проводяться мітинги, на які виходять мешканці міста. При цьому російська пропаганда дійшла до того, що показує відео зі зверненням "нового мера Мелітополя".

Про це заявив Іван Федоров, мер Мелітополя в телемарафоні.

"У соцмережах бачив відео з людиною, яка називає себе "новим мером" Мелітополя. Це смішно", - розповів Федоров про спробу окупанта встановити свою владу.

Очільник міста додав також, що місто на порозі гуманітарної катастрофи. В місті закінчуються продукти. Потрібен гуманітарний коридор.

"Вчора і сьогодні в місті проводяться мітинги, на яких городяни висловлюють підтримку Україні. Є проблема з продовольством і медикаментами, люди налякані - не знають, як будуть жити далі", - додав очільник міста.

Раніше ми писали, що окупанти не контролюють телевежу в Мелітополі і не транслюють з неї росТВ.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь
NEWS
НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський
НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна