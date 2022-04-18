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Українські бійці знайшли в окупанта рожевий телефон і повернули дівчинці-власниці (фото)

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Понеділок 18 квітня 2022 22:48
Українські бійці знайшли в окупанта рожевий телефон і повернули дівчинці-власниці (фото) Фото: Іванка з Тростянця радіє своєму телефону (facebook.com/93OMBr)
Автор: Світлана Мащенко

Українські бійці з 93-ї ОМБр "Холодний Яр" взяли в полон російського окупанта, в якого виявили рожевий смартфон. Виявилося, що гаджет був відібраний у 10-річної дівчинки. Тепер пристрій повернувся до дитини.

Про це розповіли військові у Фейсбук.

Дівчинку на фото звуть Іванка. Вона радіє поверненню свого телефона, який загарбники відібрали в неї на блокпосту в Тростянці Сумської області.

Пізніше розвідувальний підрозділ холодноярівців проводив операцію на східному напрямку від цього міста.

У полон до наших потрапив механік-водій з Кантемирівської дивізії збройних сил РФ. При затриманні у полоненого знайшли мобільний телефон, а також павербанк зі стразами.

Цікаво, що окупант спочатку відбріхувався, що це його смартфон. І сім-карта там російська, і дзвінки на "родіну" були. Проте серед контактів знайшлися "Татусь" і "Мамуля". Коли холодноярівці зателефонували за номерами, виявилося, що телефон належить Іванці.

Українські бійці знайшли в окупанта рожевий телефон і повернули дівчинці-власниці (фото)

Фото: Іванка з Тростянця (facebook.com/93OMBr)

Мама Іванки каже, що телефони у родини забрали 15 березня при евакуації з тоді окупованого Тростянця.

"Коли виїжджали з міста, на блокпосту російські військові ходили з картонною коробкою та відбирали телефони в усіх, хто їхав з міста, погрожуючи розстрілом. Вони кричали та залякували нас. Казали, нібито ми їх знімаємо", - розповіла жінка.

Приблизно через три дні жінці зателефонували холодноярівці...

"Я була така схвильована, що спочатку не повірила, думала, що це якісь жарти. Іванка дуже плакала через те, що забрали телефон. І хоча мій чоловік сказав хлопцям залишити телефон собі, вони все одно відправили його нам Новою поштою", - додала мама Іванки.

Раніше ми писали про українську військову Кіру, яка в лавах ЗСУ боронить українські землі.

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Тростянец Війна Росії проти України
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