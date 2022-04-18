Украинские бойцы нашли у оккупанта розовый телефон и вернули девочке-владелице (фото)

Украинские бойцы из 93-й ОМБр "Холодный Яр" взяли в плен российского оккупанта, у которого обнаружили розовый смартфон. Оказалось, что гаджет был отобран у 10-летней девочки. Теперь устройство вернулось к ребенку.

Девочку на фото зовут Иванка. Она радуется возвращению своего телефона, который захватчики отобрали у нее на блокпосту в Тростянце Сумской области.

Позже разведывательное подразделение холоднояровцев проводило операцию на восточном направлении от этого города.

В плен к нашим попал механик-водитель из Кантемировской дивизии вооруженных сил РФ. При задержании у пленного нашли мобильный телефон, а также павербанк со стразами.

Интересно, что оккупант сначала отпирался, что это его смартфон. И сим-карта там русская, и звонки на родину были. Однако среди контактов нашлись "Папочка" и "Мамочка". Когда холоднояровцы позвонили по номерам, оказалось, что телефон принадлежит Иванке.

Фото: Иванка из Тростянца (facebook.com/93OMBr)

Мама Иванки говорит, что телефоны у семьи забрали 15 марта при эвакуации из тогда оккупированного Тростянца.

"Когда выезжали из города, на блокпосту российские военные ходили с картонной коробкой и отбирали телефоны у всех, кто ехал из города, угрожая расстрелом. Говорили, якобы мы их снимаем", - рассказала женщина.

Примерно через три дня женщине позвонили холоднояровцы...

"Я была так взволнована, что сначала не поверила, думала, что это какие-то шутки. Иванка очень плакала из-за того, что забрали телефон. И хотя мой муж сказал ребятам оставить телефон себе, они все равно отправили его нам Новой почтой", - добавила мама Иванки.