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Українські банки приготували українцям сюрприз: обмеження зняті

STYLERЖиття    19.03.2020 - 16:15
Українські банки приготували українцям сюрприз: обмеження зняті
Карантин в Україні змінив роботу банків (колаж: РБК-Україна)

Банки України змінили методи роботи через карантин в Україні

Карантин в Україні призвів до ряду змін у банкінгу. Національний банк дозволив на період карантинних заходів надавати українцям пільгові умови обслуговування кредитів, крім того, заборонено нараховувати пеню за прострочення споживчих кредитів. Всі подробиці - в матеріалі Styler.

Що стосується пільгових умов з кредитуванню, то у Нацбанку закликали починати роботу з клієнтами вже зараз. Мова йде про ті позики, які були працюючими станом на вечір 7 березня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Крім того, НБУ заборонив українським банкам нараховувати штрафи або пеню за прострочений споживчий кредит. На таких умовах банки будуть працювати з 1 березня по 30 квітня.

В НБУ нагадали, що в ситуації з поширенням коронавіруса дуже важливо уникнути непотрібної паніки, тому керівництво Нацбанку рекомендує відмовитися на період карантину від застосування будь-яких обмежень.

"Ми проти обмежень. Замість обмежень повинна бути здорова комунікація з клієнтом", - підкреслила Катерина Рожкова, перший заступник голови НБУ.

Нагадаємо, що у зв'язку з карантином, в Україні почали дезінфікувати готівкові купюри в спеціальних печах. Крім того, в НБУ попросили українців по можливості відмовитися від використання готівкових купюр і перейти на безконтактні способи оплати.

А у ПриватБанку оголосили про припинення продажу готівкової валюти. Такі операції тепер фізичним особам можна буде виконати лише дистанційно.

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