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Перший пішов: у Чернівецькій області покарають за порушення правил карантину

STYLERКоронавірус    19.03.2020 - 09:29
Перший пішов: у Чернівецькій області покарають за порушення правил карантину
Порушення карантину карається штрафами (Колаж РБК-Україна)

Власник будівельного магазину відмовився виконувати правила карантину і буде покараний

Карантин в Україні був введений через загрозу поширення коронавірусу. Для того, щоб мінімізувати контакти жителів, були закриті всі ТРЦ, магазини, окрім продуктових, аптек та ритуальних послуг. Також відкритими залишаються АЗС і магазини з товарами для тварин. За порушення правил карантину – штраф.

Підприємець з села Буденець Сторожинецького району Чернівецької області вирішив не закривати свій магазин будівельних матеріалів і був покараний, пише видання "Сторожинець.Інфо".

"Власник був заздалегідь попереджений мобільною групою Сторожинецької РДА та дільничним співробітником поліції про недопущення порушень правил карантину, але свідомо ігнорував їх", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські склали на горе-порушника адміністративний протокол за відмову закрити свій торговий павільйон він може отримати штраф у розмірі 34 тисяч гривень.

Варто відзначити, що саме в Чернівецькій області був виявлений перший заражений COVID-2019. Чоловік повернувся разом з дружиною з Італії та звернувся до медиків через погане самопочуття. На цей момент в регіоні введено режим надзвичайної ситуації.

За станом на 18 березня в Чернівецькій області було зафіксовано 10 випадків зараження коронавірусом, в тому числі троє дітей. Одна пацієнтка у віці 33 років померла ще до того, як діагноз коронавірус був підтверджений лабораторно.

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