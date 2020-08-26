Українські артисти збунтувалися проти влади: це помста?

В Україні можуть продовжити карантин до листопада, якщо таке рішення прийме Кабінет міністрів у ході свого засідання 26 серпня. Про необхідність вжиття превентивних заходів, зокрема, про введення заборони на проведення концертів, говорив і президент Володимир Зеленський.

Проти такого рішення виступили організатори масових заходів та українські артисти. Зазначимо, що до карантину багато зірок говорили, що вони "поза політикою". Але коли обмеження через коронавірус вступили в силу, а артисти залишилися без виступів, співаки, актори та інші представники шоу-бізнесу різко змінили свою риторику - адже саме від рішення влади, по суті, залежить їх робота.

Тепер же всі, хто замішаний у розважальній індустрії України, вимагають від Кабміну не забороняти проведення масових розважальних заходів.

"Друзі, ми не можемо мовчати! У нас забирають право робити концерти навіть для 300-400 людей, дотримуючись усіх правил і норм МОЗ України. Сьогодні буде проходити голосування Кабінету міністрів щодо повного закриття усіх розважальних заходів та концертів до 31-го жовтня. Ми, артисти з якими ми працюємо та їх аудиторія, відкрито просимо не забирати можливості проводити дозволені державою невеликі концерти з дотриманням всіх рекомендацій МОЗ України!" - звернулися до політиків PMK Event Agency на своїй Facebook-сторінці.

Хештег #НіЗабороніКонцертів підтримала і Всеукраїнська асоціація музичних подій.

"Ми звертаємося до міністрів не допустити заборони на проведення концертів! Адже це вб'є останній цвях в івент-індустрію!" - йдеться на сторінці Асоціації в Facebook.

Деякі ресурси припускають, що це може бути "помста за неприйняття українськими музикантами того ганебного трешу, який був на Софіївській площі у День Незалежності".

"У українських виконавців відбирають право проводити концерти навіть для 300-400 осіб, дотримуючи всі правила і норми МОЗ України. Але київські школи з класами по 40 дітей та загальною кількістю учнів 500-1500 учнів - велкам", - обурюються представники популярного музичного ресурсу MVUA.

Раніше ми писали, що український канал показав концерт російських зірок в День Незалежності.