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Український канал показав концерт російських зірок в День Незалежності

Вівторок 25 серпня 2020 13:42
Український канал показав концерт російських зірок в День Незалежності
Український телеканал оскандалився в День Незалежності (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Канал 112 Україна в День Незалежності показував Кіркорова, Лоліту і "Кроликів"

Український телеканал показав в ефірі концерт скандальних російських зірок, багато з яких, до речі, є вихідцями з України. Відзначився в День Незалежності канал "112 Україна", власником якого є кум Путіна Віктор Медведчук.

Так, записи на YouTube-каналі 112 Україна доводять, що 24 серпня українців розважали учасники "Слов'янського базару" у Вітебську Філіп Кіркоров, Сосо Павліашвілі, Лоліта Мілявська, "Кролики" Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко, дует Варвари і Олексія Петрухіна.

Останні в номері використовували танцюристів, одягнених в українські народні костюми.

Український канал показав концерт російських зірок в День НезалежностіУкраїнський канал показав концерт російських зірок в День НезалежностіУкраїнський канал показав концерт російських зірок в День НезалежностіУкраїнський канал показав концерт російських зірок в День Незалежності

"112 Україна" показав концерт російських зірок в День Незалежності (скріншот)

Відзначимо, що не менш скандальний телеканал "Інтер" на День Незалежності також розважав українців "Слов'янським базаром", зокрема, концертом улюбленої співачки Януковича Таїсії Повалій.

Український канал показав концерт російських зірок в День Незалежності

"Інтер" показував концерт Повалій у День Незалежності (скріншот)

Раніше ми писали, що партія Медведчука привітала РФ з днем Росії. У ОПЗЖ попросили діалогу і компромісу.

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