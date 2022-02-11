Російські танки безвилазно застрягли в багнюці під Ростовом (відео)
Танкова рота ЗС РФ в Ростовській області повністю застрягла в багнюці. Незважаючи на постійні заяви країни-агресора про їх всемогутню армію і міцну бойову техніку - ви своїми очима можете побачити, що це не так.
Відео з застряглими танками Росії показав Сергій Мельничук на своїй Facebook-сторінці.
Ростовська область
"Розходимося. Вони просто не доїдуть. Танкова рота ЗС РФ в Ростовській області", - підписав він Відео.
У ролику ви можете спостерігати, як буксують російські танки в грязі.
Танки не пройдуть
До речі, в лютому в Україні прогнозують значне потепління. На Сході дощ і відлига спостерігається вже третю добу, а кордон з Білоруссю при такій температурі перетворюється на суцільний бруд.
Прохід російської важкої техніки по грунтових дорогах дуже ускладнюється. Українці в соцмережах дуже раді такому результату і відзначають, що українська армія сильна.
- Ще б цих тварюк зверху бетоном залило! Героям Слава!
- А потім весна, городи. То хто їх пустити по зораному?)
- Джавелін по них плаче.
- Слава Богу!!! Слава Україні! Героям Слава!
- Слава воїнам ЗСУ!
Українська армія готова у разі небезпеки
Відзначимо, що в разі продовження військової агресії Росії, українська армія добре озброєна і оснащена всім необхідним. Так, наприклад, 10 лютого в країну прибув авіарейс з військовою допомогою від США.
"Сполучені Штати надали приблизно 1200 тонн обладнання, затвердженого президентом Байденом у січні, якого потребує Україна для захисту від триваючої російської агресії", - сказано в повідомленні американського посольства в Україні.
Військова допомога від США прибула в Україну (фото: facebook.com/usdos.ukraine)
Як ми писали раніше, РФ і Білорусь почали спільні навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України.