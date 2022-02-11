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Російські танки безвилазно застрягли в багнюці під Ростовом (відео)

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Ростов, П'ятниця 11 лютого 2022 11:59
Російські танки безвилазно застрягли в багнюці під Ростовом (відео) Танки Росії застрягли в багнюці (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Танкова рота ЗС РФ в Ростовській області повністю застрягла в багнюці. Незважаючи на постійні заяви країни-агресора про їх всемогутню армію і міцну бойову техніку - ви своїми очима можете побачити, що це не так.

Відео з застряглими танками Росії показав Сергій Мельничук на своїй Facebook-сторінці.

Ростовська область

"Розходимося. Вони просто не доїдуть. Танкова рота ЗС РФ в Ростовській області", - підписав він Відео.

У ролику ви можете спостерігати, як буксують російські танки в грязі.

Танки не пройдуть

До речі, в лютому в Україні прогнозують значне потепління. На Сході дощ і відлига спостерігається вже третю добу, а кордон з Білоруссю при такій температурі перетворюється на суцільний бруд.

Прохід російської важкої техніки по грунтових дорогах дуже ускладнюється. Українці в соцмережах дуже раді такому результату і відзначають, що українська армія сильна.

  • Ще б цих тварюк зверху бетоном залило! Героям Слава!
  • А потім весна, городи. То хто їх пустити по зораному?)
  • Джавелін по них плаче.
  • Слава Богу!!! Слава Україні! Героям Слава!
  • Слава воїнам ЗСУ!

Українська армія готова у разі небезпеки

Відзначимо, що в разі продовження військової агресії Росії, українська армія добре озброєна і оснащена всім необхідним. Так, наприклад, 10 лютого в країну прибув авіарейс з військовою допомогою від США.

"Сполучені Штати надали приблизно 1200 тонн обладнання, затвердженого президентом Байденом у січні, якого потребує Україна для захисту від триваючої російської агресії", - сказано в повідомленні американського посольства в Україні.

Російські танки безвилазно застрягли в багнюці під Ростовом (відео)Російські танки безвилазно застрягли в багнюці під Ростовом (відео)Російські танки безвилазно застрягли в багнюці під Ростовом (відео)Військова допомога від США прибула в Україну (фото: facebook.com/usdos.ukraine)

Як ми писали раніше, РФ і Білорусь почали спільні навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України.

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