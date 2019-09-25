Українські археологи виявили сенсаційну знахідку на Хортиці (фото)

Під час розкопок на острові Хортиця, який знаходиться в Запорізькій області, археологи виявили стародавню споруду - десятиметрове коло, викладене з важких каменів. Про це повідомляє "24 канал".

Археологи з'ясували, що вони розкопали поховання племені скіфів, які таким чином поховали свого видатного воїна. При цьому вони дуже раді, що знаходять нові предмети, оскільки, на їх думку, поховання було пограбовано ще сучасниками воїна.

На Хортиці археологи знайшли незвичайну знахідку (фото: 24tv.ua)

На місці поховання було знайдено невелике коване залізо, яке служило застібкою для сагайдака, в якому скіф носив стріли. Историики кажуть, що знахідка допоможе їм краще описати події давнини.

Раніше археологам вдалося знайти іржаві залишки меча, шматки срібла і наконечники стріл.

На Хортиці археологи знайшли незвичайну знахідку (фото: 24tv.ua)

Експерти розповіли, що скіфів та інші кочові племена цікавила Хортиця, тому що там була переправа. При цьому переправу контролювали люди, які жили в цьому городищі.

Для кочівників переправи були дуже важливі, адже через Дніпро їм було завжди важко перебиратися.

На Хортиці археологи знайшли незвичайну знахідку (фото: 24tv.ua)

Потужний шар важких каменів, деякі з яких важать більше 100 кілограм, свідчить про те, що тут поховали великого воїна. При цьому скіфам доводилося носити їх з берега Дніпра, і відстань була близько кілометра. Простим людям таких могил не робили.