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Українська вчителька розповіла, як підкорила США: "жила в наметі посеред хижаків"

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Субота 13 листопада 2021 19:28
Українська вчителька розповіла, як підкорила США: "жила в наметі посеред хижаків" Українка розповіла, як підкорила США (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Ніна Гаррісон, яка із міста Кременець у Тернопільській області розповіла, як отримала ступінь магістра в Польщі, а потім вийшла заміж за корінного американця Тревора й підкорила США.

Так, українка стала співзасновницею найпопулярнішого готелю у Єллоустонському національному парку, пише "Сорока".

Як жінка підкорювала світ

Дівоче прізвище Ніни - Огненко. Цікаво, що у Кременчуці її називають Роксоляною, адже вона завжди захоплювалася цією сильною та вродливою жінкою.

Після завершення Кременецького ліцею імені Уласа Самчука вона вступила у Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут, де згодом пропрацювала викладачкою п’ять років.

Українська вчителька розповіла, як підкорила США: &quot;жила в наметі посеред хижаків&quot;

Ніна Гаррісон (oroka.ternopi)

Однак, одного разу Ніна з друзями відправилася у подорож в Італію, Угорщину, Польщу та вирішила, що хоче навчатися в Європі.

Потім вона на деякий час залишила свою доньку Єлизавету з батьками й вступила на навчання у Вроцлавську академію соціальних наук. Жінці на останньому році навчання академія запропонувала їй скористатися можливістю поїхати до США, щоб попрактикувати мову.

"Здавалося, що це нереально, адже я вважалася студенткою старшого віку, на той час мені виповнилося 28, а максимальний вік студентів для цієї програми – 27 років", - розповіла українка.

Поїхала вона у маленьке містечко Гардінер, штат Монтана, де вона навчалася на спеціальності "Маркетинг" та паралельно прибирала в готелі.

Знайомство з чоловіком

Також згодом вона відвідала Єллоустонський парк. Тоді вона була вражена від побаченого. Вона розповіла, що тоді вона ще не знала, що за кілька місяців буде жити в цьому парку.

"На прибираннях готелів в Монтані багато не заробиш, тому я почала шукати роботу офіціантки. Зайшла у перше кафе і побачила там надзвичайно вродливого та високого чоловіка. Я спіймала на собі його погляди, через кілька хвилин він підійшов познайомитися. Це був мій майбутній чоловік Тревор Гаррісон", - каже Ніна.

Українська вчителька розповіла, як підкорила США: &quot;жила в наметі посеред хижаків&quot;Ніна Гаррісон з чоловіком Тревором (oroka.ternopi)

Тревор працював керівником на фірмі газових заправок Shell, але пішов звідти і відправився шукати скарб мільйонера Форреста Фенна, який заховав у горах Єлловстоунського заповідника скриню з золотом та антикваріатом.

Окрім того, вони заснували готель, який потрапив на сторінки Vogue та National Geographic.

Як побудували готель

У Тревора виникла ідея створити власний Dreamcatcher Tipi Hotel, але це не типовий готель, а кемпінг. Тоді чоловік не міг знайти працівників, бо на заробітки в Монтану ніхто не їздив. Але Ніна добре володіла навиками готельної справи, тому погодилася на пропозицію разом працювати.

Українська вчителька розповіла, як підкорила США: &quot;жила в наметі посеред хижаків&quot;Українська вчителька розповіла, як підкорила США: &quot;жила в наметі посеред хижаків&quot;

Dreamcatcher Tipi Hotel (oroka.ternopi)

"Так ми почали більше спілкуватися. Цей період був для мене якимось магічним. Ми жили в наметах посеред парку з дикими тваринами, і це було найкраще місце, де я жила. Тревор познайомив мене з батьками. Він - чудовий чоловік. Мабуть, це - доля, що він народився на Алясці, я - у Кременці, а перестрілися ми в Монтані", - зазначила вона.

Однак Ніна була змушена повертатися до Польщі, бо програма закінчилася і Тревор обіцяв приїхати до неї. Згодом і донька також переїхала до мами. А у новий рік біля центральної ялинки у Варшаві Тревор запропонував українці вийти за нього заміж. Тому згодом у подружжя народився син Вінстон (Георгій).

Життя на острові

У наметі з дітьми подружжю було важко жити, тому, коли надійшла пропозиція передати Dreamcatcher Tipi Hotel у надійні руки, вони погодилися. Готель став успішним проєктом. Вона зазначає, що започаткувати бізнес у США дуже легко, це можна зробити онлайн. Однак зі сплатою податків все серйозно, тут вони становлять 30 % від прибутку.

У період тотального карантину сім'я переїхала на острів Гаваїв – Кауаї.

Українська вчителька розповіла, як підкорила США: &quot;жила в наметі посеред хижаків&quot;Ніна Гаррісон з чоловіком, донькою та сином (oroka.ternopi)

"Коли ми з синочком Вінстоном гуляли на набережній, то кілька разів бачили відомого актора та мешканця острова Піерса Броснана, який зіграв Джеймса Бонда", - розповідає жінка.

Життя на острові було казковим, але з часом сім'я захотіла до цивілізації, побачити рідних людей, тому вони повернулися у Техас.

Там українка розпочала YouTube-проект English with Nina Harrison і вступила до Американської національній академії спортивної медицини.

"Українці думають, що американці страждають від ожиріння, їдять фаст-фуд, але це не так. У США люди люблять спорт і розуміють його важливість. У кожному ресторані в меню обов’язково вказують кількість калорій, люди не кидають до рота, що попало", каже вона.

Раніше ми повідомляли, що емігрантка з України перемогла на виборах у Нью-Йорку.

Також ми писали, що маленька українка з Луцька отримала диплом від Папи Римського.

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