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Емігрантка з України перемогла на виборах у Нью-Йорку

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США, Середа 03 листопада 2021 23:24
Емігрантка з України перемогла на виборах у Нью-Йорку Фото: Інна Верников перемогла на виборах в США (facebook.com/InnaVForNYC)
Автор: Наталья Скороход

Емігрантка з України Інна Верніков перемогла на виборах у Нью-Йорку. Вона пройшла до міської ради

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на voanews.

Інна Верніков родом з українського міста Чернівці. У США вона переїхала разом з батьками в 12-річному віці, де стала адвокатом. Після 8-річної адвокатської практики в Брукліні Українка вирішила спробувати себе в місцевій політиці.

Депутатська практика в США оплачується, але депутати отримують невеликі гроші. При цьому, Українка розуміла, що ставши депутатом, буде змушена залишити адвокатську практику. Каже, що гроші для неї - не головне.

"Головне - це зміни, які я зможу впровадити в місті... Я роблю це, тому що люблю цю країну і вдячна за те, що вона нам дає. Також, як емігрантку, мене хвилює те, що, як я бачу, відбувається з країною", - говорить Верніков.

Верніков-представниця Республіканської партії в США. На минулих виборах голосувала за Дональда Трампа. На дільниці, де вона балотувалася в депутати, в основному проживають вихідці з колишнього Радянського Союзу.

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