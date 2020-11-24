Українська ракета Firefly Alpha готова летіти в космос з подарунками

Ракета Firefly Alpha відправиться в космос з подарунками (Колаж РБК-Україна)

Творці ракети Firefly Alpha розповіли, коли відбудеться перший запуск

Ракета Firefly Alpha, яку розробила і побудувала українсько-американська компанія Firefly Aerospace, зовсім скоро вирушить у свій дебютний політ. В якості корисного навантаження в рамках проєкту D. R. E. A. M. ракета відправить у космос некомерційні наукові роботи, експериментальні системи та навіть дитячі малюнки.

З ініціативи власника Firefly Aerospace Макса Полякова, роботи переможців всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків Noosphere Space Art Challenge вирушать на орбіту Землі. Про це повідомляється в Twitter-акаунті проєкту.

Співробітники Firefly Aerospace вже приступили до монтажу корисного навантаження D. R. E. A. M. Серед відібраних робіт листи від дітей, фотографії минулих космічних місій, а також технічні розробки студентів та співробітників університету Кембридж, Університету Північної Кароліни, Університету Пердью, гавайського музею науки та технологій та багатьох інших учасників. Всього в космос відправлять 26 проєктів з 7 країн.

Firefly також виступили спонсорами міжнародного конкурсу малюнків Space Foundation International Student Art Contest, в якому можуть взяти участь охочі з усього світу.

Ракета Firefly Alpha вирушить у свій дебютний політ з бази ВПС США Ванденберг вже найближчим часом. Вікно запуску буде відкрито з 22 грудня 2020 року по 31 січня 2021 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українська ракета-конкурент Falcon Ілона Маска пройшла випробування.

А також розповідали про те, що українська ракета Alpha вразила розмірами.