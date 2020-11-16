Українська ракета Alpha вразила розмірами: значні фото головного конкурента Falcon Маска

Українська ракета Alpha вражає розмірами (колаж: РБК-Україна)

Головний конкурент Falcon-1 Ілона Маска в космічному просторі - українська ракета Alpha

22 грудня 2020 року очікується запуск ракети Alpha, розробленої в компанії українського підприємця. Кілька днів тому розробка вирушила на стартовий майданчик на базі ВПС Ванденберг у Каліфорнії. В ході цього запуску компанія планує вивести на орбіту кілька невеликих супутників у рамках спеціалізованої науково-освітньої місії по прискоренню польотів (DREAM). Про це йдеться в пресрелізі компанії Firefly Aerospace.

Також розробники та співробітники компанії вирішили поділитися результатами процесу підготовки. Попри те, що запуск ракети планується більше ніж через місяць, вчені та інженери активно проводять роботи по перевірці та налаштуванню нової розробки.

Як виглядає українська ракета Alpha (фото: Firefly Aerospace)

Ракету вже охрестили конкуренткою Falcon-1 виробництва SpaceX Ілона Маска. Її висота становить 29 метрів, а вантажопідйомність - до 1000 кілограмів корисного навантаження на геостаціонарну і 630 кілограмів на сонячно-синхронну орбіту.

Ракета наводиться в рух чотирма двигунами першого ступеня Reaver і одним двигуном другого ступеня Lightning, які працюють на гасі RP-1 і рідкому кисні (LOX). Як вважають в Firefly, використання цього циклу роботи двигуна знижує його складність і вартість, одночасно підвищуючи загальну надійність. Reaver і Lightning будуть першими двигунами, що працюють на RP-1/LOX.

Зображення ракети в космос (фото: Firefly Aerospace)

Наголошується, що ракета Alpha - це не єдина ракета, над якою працюють в Firefly Aerospace. Зараз розробляється Beta - важка двоступенева ракета, що працює на RP-1/LOX, яка буде здатна вивести на низьку навколоземну орбіту до 8000 кг корисного навантаження і буде здатна виводити супутники на геосинхронну перехідну орбіту (GTO).

Також дослідники показали, як виглядає ракета з висоти пташиного польоту.

Наголошується, що запуск Alpha буде коштувати менше, ніж Falcon-1.

Раніше ми писали, що українська ракета пройшла перші випробування на космодромі. В мережі показали потужне відео.

Також повідомлялося, що Ілон Маск висловився про українського конструктора Сергія Корольова.