Українська ракета-конкурент Falcon Ілона Маска пройшла випробування: потужне відео

Ракета Alpha пройшла випробування (фото: прес-служба)

Ракета Alpha від українських розробників показала свою міць на яскравому відео

Ракета Alpha, яку розробила і побудувала українсько-американська компанія Firefly Aerospace, пройшла перші випробування на космодромі Ванденберг в Каліфорнії, США. Alpha вже встигли охрестити конкурентом Falcon-1 виробництва SpaceX Ілона Маска.

З'явилося потужне відео, на якому всі чотири двигуна Reaver першої ступені пропрацювали 35 секунд, створюючи неймовірний тиск на вогнетривкі дефлектори стенду.

Під час випробувань двигуни пройшли перевірку вектора тяги, потужності і стабільності роботи. Цей запуск став одним з найважливіших напередодні першого польоту ракети-носія.

Ракету, розробка якої оцінюється в 100 млн доларів, спроектувала компанія Firefly Space Systems. У 2015 році вона отримала від NASA 5,5 млн доларів на створення носія для запуску малих супутників, а в 2017 - збанкрутувала. Тоді її викупив український підприємець Максим Поляков. Зараз Firefly Aerospace має кілька офісів у США і один в Дніпрі.

Мала ракета призначена для відправки на орбіту таких вантажів, як невеликі супутники. Раніше вони літали разом з великими на борту масивних ракет. До того ж запуск Alpha буде коштувати менше, ніж Falcon-1.

Випробування української ракети Alpha в США (відео: YouTube/Firefly Aerospace)

Ракету Alpha випробували на космодромі (відео: YouTube/Firefly Aerospace)

Зараз ракета знаходиться на космодромі, а перший політ заплановано на кінець осені 2020 року.

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