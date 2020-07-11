Один із кращих: Ілон Маск висловився про українського конструктора Корольова

Ілон Маск висловився про академіка Корольова (колаж РБК-Україна)

Ілон Маск поспілкувався з родиною онука академіка Сергія Корольова

Ілон Маск поспілкувався по відеозв'язку з онуком академіка Сергія Корольова і назвав конструктора ракетно-космічних систем одним з найбільших інженерів і видатних людей свого часу.

Про це 11 липня глава американської компанії SpaceX написав у своєму Twitter.

"Я розмовляв з сім'єю Королева сьогодні. Він був одним з кращих", - повідомив Маск.

Ілон Маск назвав академіка Корольова одним із кращих (Фото: скрін поста twitter.com/elonmusk)

Знайомство з онуком знаменитого радянського конструктора українського походження відбулося після того, як Андрій Корольов привітав винахідника з успішним запуском космічного корабля Crew Dragon з астронавтами на навколоземну орбіту.

Як розповів чоловік, який проживає в Москві (РФ), через деякий час з ним зв'язався секретар Маска і запропонував поспілкуватися по відеозв'язку. Так і сталося - глава SpaceX подзвонив у чітко призначений час.

Під час бесіди говорили про майбутні програми польотів на Місяць, Марс, планах компанії Маска. Про це повідомляє "РИА Новости".

"Ми розмовляли 20 хвилин, у спілкуванні він приємний, веселий, позитивний чоловік, ми багато сміялися. Він з величезною повагою ставиться до пам'яті мого дідуся, вважає його одним з найбільших інженерів і видатніших людей свого часу", - прокоментував онук Корольова своє спілкування.

За його словами, Маск запросив їх на заводи SpaceX і відвідати один з наступних запусків.

"Він, звичайно, грандіозна людина. Дуже спокійний, приємний у спілкуванні, ніякого снобізму, ніякого читання моралей", - розповів Андрій Корольов.

Раніше ми розповідали про неймовірну історію українця, який брав участь у процесі запуск SpaceX Ілона Маска.

Нагадаємо, що в мережі показали відео про те, як перший космонавт-українець Павло Попович в 1962 році заспівав у космосі українську пісню. При цьому "Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю..." звучала одночасно і в космосі, і на Землі - оскільки академік Сергій Корольов підспівував Поповичу в той момент по радіозв'язку.