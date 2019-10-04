Українська співачка розповіла від трагедію в сім'ї: все сталося на очах у мами

Відома українська співачка Злата Огнєвич, учасниця Євробачення-2013, розповіла про страшну трагедію, яка сталася в її сім'ї багато років тому.

33-річна співачка народилася в Мурманську (РФ). Її батько був військовим хірургом, тому сім'я багато разів переїжджала. Коли майбутній співачці було п'ять, родина осіла в Криму.

Співачка у програмі "Життя відомих людей" вперше розповіла про те, що у неї був старший брат. Але коли хлопчику було шість років, він трагічно загинув. Хлопчик потонув, і все сталося на очах у мами.

"Після такого життя змінюється... І це взагалі дуже сумна тема", - говорить Злата.

Злата Огнєвич (фото: facebook.com/Z.Ognevich)

Співачка каже, що одного разу знайшла малюнки старшого брата, які мама ретельно оберігала. Після чого сиділа і довго плакала. Злата стала випитувати у мами про те, яким був брат, і як все сталося.

Злата з'явилася на світ через кілька років після втрати. І батьки, що не дивно, сильно оберігали єдину дочку. Кожен її крок контролювався, а особлива заборона накладалася на купання. Для дівчини, що виросла в курортному Судаку, це особливо дивне табу.

"Туди не ходи, з тим не спілкуйся, мені не можна було купатися, а якщо і можна було, то це було дуже-дуже згодом і лише під наглядом мами", - розповіла співачка.