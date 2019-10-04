Был братик, который погиб: Злата Огневич впервые рассказала о трагедии в семье

Известная украинская певица Злата Огневич, участница Евровидения-2013, рассказала о страшной трагедии, которая произошла в ее семье много лет назад.

33-летняя певица родилась в Мурманске (РФ). Ее отец был военным хирургом, поэтому семья много раз переезжала. Когда будущей певице было пять, семья осела в Крыме.

Певица в програме "Жизнь известных людей" впервые рассказала о том, что у нее был старший брат. Но когда мальчику было шесть лет, он трагически погиб. Мальчик утонул, и произошло все на глазах у мамы.

"После такого жизнь меняется... И это вообще очень печальная тема", - говорит Злата.

Злата Огневич (фото: facebook.com/Z.Ognevich)

Певица говорит, что однажды нашла рисунки старшего брата, которые мама тщательно оберегала. После чего сидела и долго плакала. Злата стала распрашивать у мамы о том, каким был брат, и как все случилось.

Злата появилась на свет через несколько лет после потери. И родители, что не удивительно, сильно оберегали единственную дочь. Каждый ее шаг контролировался, а особый запрет налагался на купание. Для девушки, выросшей в курортном Судаке, это особенно странное табу.

"Туда не ходи, с тем не общайся, мне нельзя было купаться, а если и можно было, то это было очень-очень со временем и только под присмотром мамы", - рассказала певица.