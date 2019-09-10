"Розкішна": Злата Огневич в ефектному вбранні засвітила стрункі ніжки

Злата Огневич (фото: zlataognevich.com)

Співачка зачарувала мережу чуттєвим кадром

Злата Огневич може похвалитися витонченою фігурою і регулярно захоплює користувачів мережі своїми хвилюючими вигинами і стильними нарядами. Нещодавно співачка розповіла, що домогтися струнких форм і красивої шкіри їй допомогла відмова від кави та шоколаду. Артистка порадувала фанатів новим чуттєвим кадром, на якому приміряла ефектне плаття.

Злата відображена в елегантній сукні-халаті зеленого кольору. Родзинкою вбрання є дуже глибоке декольте, а пікантний розріз спереду дозволяє помилуватися на стрункі ніжки артистки. Виконавиця присіла на стіл і задумливо дивиться на предмети, що лежать на ньому.

Огневич супроводила атмосферне фото рядками з власної пісні:

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

"Ти казав, що будеш кохати,

І дивився в очі так пильно,

Хвилі щастя лилися щоночі,

І долоні ніжно стискав-сильно...

.

Альо вічне не ті, що під сонцем,

Альо вічне не ті, що у зливах,

Ні, не плачу я! Сльози...

Мої сльози тепер - моя Сила"

Підписники поспішили висловити свою думку і залишили Златі багато теплих відгуків, захоплюючись її красою.

Злата, ти неймовірна

Дуже гарна

Злата, ви як завжди чарівна

Просто щось )

Незрівнянно

Розкішна

Дуже гарна локація... І тобі личить зелений..як завжди..

Красуня!!!

Що не вбиває, робить нас сильнішими

Дууже стильно!

шикарна а ніжки ммм

Твоє фото можна порівняти з картиною, справжній шедевр.

Дуже сексуальна

Скріншот коментарів (instagram.com/zlata.ognevich)

Раніше ми писали про те, що Злата Огневич приголомшила вражаючою балетною розтяжкою.