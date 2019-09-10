"Розкішна": Злата Огневич в ефектному вбранні засвітила стрункі ніжки

Співачка зачарувала мережу чуттєвим кадром
Злата Огневич може похвалитися витонченою фігурою і регулярно захоплює користувачів мережі своїми хвилюючими вигинами і стильними нарядами. Нещодавно співачка розповіла, що домогтися струнких форм і красивої шкіри їй допомогла відмова від кави та шоколаду. Артистка порадувала фанатів новим чуттєвим кадром, на якому приміряла ефектне плаття.
Злата відображена в елегантній сукні-халаті зеленого кольору. Родзинкою вбрання є дуже глибоке декольте, а пікантний розріз спереду дозволяє помилуватися на стрункі ніжки артистки. Виконавиця присіла на стіл і задумливо дивиться на предмети, що лежать на ньому.
Огневич супроводила атмосферне фото рядками з власної пісні:
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)
"Ти казав, що будеш кохати,
І дивився в очі так пильно,
Хвилі щастя лилися щоночі,
І долоні ніжно стискав-сильно...
.
Альо вічне не ті, що під сонцем,
Альо вічне не ті, що у зливах,
Ні, не плачу я! Сльози...
Мої сльози тепер - моя Сила"
Підписники поспішили висловити свою думку і залишили Златі багато теплих відгуків, захоплюючись її красою.
Скріншот коментарів (instagram.com/zlata.ognevich)
Раніше ми писали про те, що Злата Огневич приголомшила вражаючою балетною розтяжкою.