У Фоззі з ТНМК народилася двійня: фото з пологового будинку

Олександр "Фоззі" Сидоренко (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

Український музикант Фоззі повідомив про народження сина й дочки

Фоззі з ТНМК став щасливим батьком хлопчика і дівчинки. Про народження двійні один з лідерів української хіп-хоп групи ТНМК Олександр "Фоззі" Сидоренко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні, 21 квітня, 47-річний музикант опублікував фото з табличками "Це хлопчик" і "Це дівчинка".

Олександр "Фоззі" Сидоренко (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

"У нас з Поліною дві новини. Дві дуже хороші новини", - написав новоспечений батько.

Користувачі мережі також прокоментували цю радісну новину.

Вітаю!!! Ростіть великі і сильні;

Щирі вітання, щастя малятам;

Вау! Вітаю!

Саня, дві відмінні новини!!! Мої вітання!! Життя прекрасне!!

Дуже позитивні новини! Щиро радіємо! Ростіть здорові!

Супер! Вітаємо!

Щирі вітання! Здоров'я і щастя дітям, батькам витримки, сил і радості від кожного дня!

Дуплетом. Ви круті! Щастя здоров'я!

Вітаємо! Щасливої долі малюкам!

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що в Україні стрімко скорочується населення. Основна причина скорочення населення країни – зниження народжуваності. Так, в 2019 році народилося на 8% менше дітей, ніж у 2018 році. Також смертність вдвічі перевищує народжуваність. У 2019 році на 100 померлих припало 53 новонароджених.

Раніше повідомлялося про те, що експерт озвучила проблему сучасних українців.