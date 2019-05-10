ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Відчула себе річчю: українська співачка розповіла про шлюб з мільярдером

STYLERПерсони    10.05.2019 - 20:33
Відчула себе річчю: українська співачка розповіла про шлюб з мільярдером
Камалія зробила зізнання про шлюб з Захуром (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Камалія відверто розповіла про шлюб з Мохаммадом Захуром

Камалія хотіла піти від чоловіка-мільярдера Мохаммада Захура. Про це українська співачка зізналася у передачі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

За словами артистки, вона познайомилася з майбутнім чоловіком на одному з корпоративних вечорів. Камалія зізнається, що Захур, який старше співачки на 23 роки, дуже боявся, що не втримає її поряд. Тому бізнесмен почав задаровувати її цінними подарунками.

"Це було. Кілька разів. Одного разу я розповім, чому. Мені здалося, це ще на початку наших стосунків, він мене купує. Він просто залишив гроші і поїхав. Кажу: що це за гроші? Ти що мене купуєш? Я себе відчула річчю. І тому ось тоді я не витримала, і йому довго-довго доводилося мене вмовляти, виправдовуватися і пояснювати, що це все нормально, якщо чоловік жінку утримує, це нормально", - розповіла вона.

При цьому Камалія спростувала чутки про те, що вона стала відомою саме завдяки своєму чоловіку. Але зізналася, що з кар'єрою чоловік їй "десь допомагає, а десь завадив".

"Моєю великою помилкою було зізнатися, потрібно було приховувати, що я взагалі заміж вийшла і за кого вийшла заміж. Як багато артистів приховують", - сказала артистка.

Камалія розповіла про чоловіка

Раніше Камалія відверто розповіла про своє дитинство і зізналася, що її батько був садистом.

Нагадаємо, українська співачка, яка проживає в Росії, Аліна Гросу вперше показала свого нареченого.

Джамала умилила фото однорічного сина в національному грузинському костюмі: "Справжній джигіт" У спідній білизні і пір'ї: Даша Астаф'єва захопила розкішною фігурою на пікантних фото
Новини України певец
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся