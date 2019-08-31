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Велика знижка: мільйонерка Камалія економить на дітях

STYLERПерсони    31.08.2019 - 19:22
Велика знижка: мільйонерка Камалія економить на дітях
Камалія розповіла про економію на дітях (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Українська співачка розповіла, у скільки їй обійшлася підготовка дітей до школи

Популярна українська виконавиця, дружина мільйонера Мохаммада Захура Камалія, яка нещодавно розчулила мережу святковим родинним фото, зізналася, що економить на дітях. Зірка зізналася, що витратила на шкільне приладдя велику суму. Однак, Камалія заощадила, скориставшись суттєвою знижкою. Про це вона заявила в програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

"Я десь віддала зі своєю знижкою 7500 грн. Можна було, звичайно, і поменше поміститися, але я взяла трохи з запасом. І альбоми, і ножиці різні. Я віддала тільки за різні такі розмальовки, зошити, пенали, без рюкзаків... Але у мене знижка хороша, велика знижка", — зізналася Камалія.

Камалія розповіла про економію на дітей (відео: facebook.com)

Близнючки Мірабелла і Арабабелла вже відзначили перший день навчання. У престижній школі The British International School in Ukraine заняття почалися в кінці серпня. Камалія також розповіла, що вони заздалегідь потурбувалися про одяг для дівчаток. В закладі — суворі правила і вимоги навіть до взуття. В школу дочок Камалії возять водій і няня.

Після появи в мережі інформації про те, скільки Камалія витратила на своїх дітей, артистка гостро відреагувала на своєму акаунті в Facebook.

"Нічого не жалію для своїх дітей. Вони ростуть у достатку, але я говорю з ними і про те, що є діти, у яких немає такої кількості іграшок та розваг або чого-небудь. Мої дівчатка у своєму віці вже це знають і розуміють. Головне, не скільки витратилася грошей — а якими людьми виростуть наші діти. Дякую, улюблені журналісти, за увагу!" – написала співачка.

Велика знижка: мільйонерка Камалія економить на дітях

Камалія розповіла про економію на дітях (скріншот: facebook.com)

Нагадаємо, що раніше Камалія повідомила про смерть близької людини.

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Новини України школапевецКамалия
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