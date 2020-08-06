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Українська пенсіонерка стала заручницею у власній квартирі: не могла поворухнутися

Хмельницький, Четвер 06 серпня 2020 13:27
Українська пенсіонерка стала заручницею у власній квартирі: не могла поворухнутися
Пенсіонерка застрягла у власних дверях (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Хмельницькому жінка застрягла в двері своєї квартири через сміття

Українська пенсіонерка виявилася заручницею у власній квартирі. Справа в тому, що літня жінка не змогла пройти у двері через купи сміття, який вона накопичила в житло.

В домі жінки було стільки непотребу, що відкрити двері просто було неможливо. Коли жінка повернулася додому і намагалася зайти в будинок, то її просто затиснуло десятками кілограмів сміття. Літня жінка не могла поворухнутися. Про це повідомляє ТСН.

Заручницю мотлоху випадково побачили сусіди та викликали рятувальників. Щоб потрапити в квартиру і звільнити пенсіонерку, вони змогли потрапити тільки через вікно.

"Рятувальники за допомогою драбини потрапили у квартиру через вікно третього поверху. Визволили з полону громадянку та передали працівникам екстреної медичної допомоги", - розповів прес-секретар управління ДСНС в Хмельницькій області Віталій Гричанюк.

В цей момент жінка госпіталізована в лікарню. Сусіди просять українку по поверненню вичистити свою квартиру.

У Хмельницькому звільнили жінку, яка застрягла в квартирі

Як ми раніше писали, у п'ятницю, 24 липня в Києві в Деснянському районі сталася пожежа в багатоповерховому будинку по вулиці Закревського, 77. За неофіційною версією, пожежа сталася під час приготування їжі.

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