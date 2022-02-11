11-річна українка встановила світовий рекорд Гіннеса, зробивши нереально складний трюк (фото)

"Світовий рекорд зареєстрований!!! Час - 10.49 сек, пишаюся тобою, моя донечка", - написала щаслива мати.

Це неймовірно складна гімнастична вправа, коли людина прогинає тіло назад аж до того моменту, поки ноги не торкнуться голови і котиться вперед на великій швидкості. Софії вдалося зробити цей трюк за 10.49 секунд. Вона побила попередній рекорд китаянки, яка витратила на це майже на три секунди більше.

Після дистанції Софія отримала сертифікат Книги рекордів Гіннеса.

"Рада, що вчора тут в Мілані всі були в захваті від того, які в Україні талановиті діти. І було дуже багато сказано хороших слів про нашу країну. Рада, що вона змогла вписати своє ім'я в історію світових рекордсменів", - сказала її мама.

Також жінка додала, що рекорд не був основною метою малятка.

"Хоч і рекорд Гіннеса - не був основною метою для Софії. Її туди запросили самі організатори, вони бачили її виступи на фестивалях, і вони ж запропонували номінацію рекорду. Але вчора у всій цій атмосфері вона зрозуміла, що зробила велику і важливу справу", - резюмувала Марина тепла.

Софія тепла встановила світовий рекорд (фото: facebook.com/press.kotovsk)