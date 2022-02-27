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Українська компанія Reface розробляє алгоритм розпізнавання ворожих військ

Автор: Тетяна Самарук

Українська компанія Reface терміново розробляє алгоритм розпізнавання ворожих військ.

Про це вони повідомили на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, Reface працює у сфері штучного інтелекту та розробляє алгоритм, який на базі даних супутників зможе у реальному часі виявляти місця розташування ворожих військ.

Також компанія використовуватиме супутникові знімки та звертається по допомогу до жителів України

Наразі Reface просять надсилати їм такі дані:

  • Знімки із супутників або дронів - історичні (тижневої давності) та актуальні з поля бою;
  • Контакти людей та компаній, що знімають супутникові знімки та мають доступ до цих даних.

"Ми вже готуємо рішення, проте використовуючи публічні дані. Усі знімки низької якості, тому й алгоритм працює ненадійно. Щоб наша допомога була якісна, потрібні зображення кращої якості. Як мінімум 90 см на піксель, а в ідеалі 15-30 см. Наразі наші дані - 5 метрів на 1 піксель", - пишуть в компанії.

Додамо, що також команда Reface просить допомогти з поширення інформації про роботу над алгоритмом, щоб залучили якомога більше компаній, що займаються супутниковими фото, в тому числі іноземних.

Разом з цим, Reface запустив акцію на 200 млн користувачів та закликає росіян виходити на мітинги.

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