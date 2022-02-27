Хакери Anonymous ввімкнули гімн України на частоті переговорів окупантів
Хакери Anonymous продовжують війну проти Російської Федерації. Цього ж разу вони ввімкнули гімн України на частоті на якій окупанти вели переговори.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт одного з хакерів.
"Росіяни почали перемикати канали. Здається, вони не розуміють, що їх слухають сотні людей, і ми швидко знаходимо їхні радіочастотні канали", - пише хакер.
Russian military appear to be communicating on two different frequencies. I believe they may be doing this to make it harder to listen in on their conversations.— Anon (@DeepNetAnon) February 27, 2022
14141 KHz USB and 14140 KHz USB. pic.twitter.com/QyuDnamiCD
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що група хакерів Anonymous оголосили війну президенту Російської Федерації Володимиру Путіну та обіцяють "заткнути йому рота його ж брудними грошима". Позавчора вони зламали базу даних Міноборони Росії.