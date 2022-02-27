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Хакери Anonymous ввімкнули гімн України на частоті переговорів окупантів

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Неділя 27 лютого 2022 16:37
Хакери Anonymous ввімкнули гімн України на частоті переговорів окупантів Фото: хакери Anonymous ввімкнули гімн України на частості переговорів окупантів (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Хакери Anonymous продовжують війну проти Російської Федерації. Цього ж разу вони ввімкнули гімн України на частоті на якій окупанти вели переговори.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт одного з хакерів.

"Росіяни почали перемикати канали. Здається, вони не розуміють, що їх слухають сотні людей, і ми швидко знаходимо їхні радіочастотні канали", - пише хакер.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що група хакерів Anonymous оголосили війну президенту Російської Федерації Володимиру Путіну та обіцяють "заткнути йому рота його ж брудними грошима". Позавчора вони зламали базу даних Міноборони Росії.

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