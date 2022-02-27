Німеччина вже завтра почне постачати зброю в Україну, - посол

Німеччина вже завтра, 28 лютого, почне поставки зброї в Україну. Також Берлін готує поставки інших видів озброєнь, крім протитанкових засобів і "Стінгерів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Німеччини Анки Фельдгузен в ефірі "Україна 24".

"Ми вже, я думаю, завтра будемо поставляти Україні протитанкове озброєння і "Стінгери". Ми зараз працюємо над іншими речами, які зараз є в Німеччині і які ми можемо швидко поставити в Україну", - зазначила вона.