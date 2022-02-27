Німеччина вже завтра почне постачати зброю в Україну, - посол
Німеччина вже завтра, 28 лютого, почне поставки зброї в Україну. Також Берлін готує поставки інших видів озброєнь, крім протитанкових засобів і "Стінгерів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Німеччини Анки Фельдгузен в ефірі "Україна 24".
"Ми вже, я думаю, завтра будемо поставляти Україні протитанкове озброєння і "Стінгери". Ми зараз працюємо над іншими речами, які зараз є в Німеччині і які ми можемо швидко поставити в Україну", - зазначила вона.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про відмову Берліна від своєї позиції, яка перешкоджала поставкам зброї Україні. За її словами, Німеччина вирішила розвернутися на 180 градусів.
Напередодні уряд Німеччини розблокував поставки зброї для України.