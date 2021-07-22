Українська гімнастка-чемпіонка поборола рак: "пройшла через пекло і переосмислила дуже багато"

Українська гімнастка, дворазова чемпіонка Європи Валерія Юзьвяк змогла побороти рак - у 21-річної спортсменки діагностували рабдоміосаркому (злоякісну пухлину) в лютому. Після п'ятимісячного курсу лікування лікарі підтвердили, що дівчина вже здорова.

Валерія зізналася, що за час хвороби й після одужання переосмислила дуже багато. Про це гімнастка розповіла у своєму Instagram .

Також дівчина подякувала всім за надану підтримку, як моральну, так і фінансову: в мережі оголошували збір коштів для допомоги спортсменці, в рідному Ужгороді організовували благодійний марафон, відомі гімнасти збирали для неї гроші на лікування на благодійних аукціонах.

Гімнастка Валерія Юзьвяк перемогла онкологічне захворювання (фото: instagram.com/valeriia_yuzviak)

"Не знаю, як би я без вас справлялася з цим... Повірте, я читаю кожне смс і коментар! Для мене це дуже важливо! Я вдячна Богу, що дав мені шанс жити! Тепер мене чекає тільки відновлення і щасливе життя. Будьте здорові", - написала Юзьвяк.

Радісну звістку від лікарів про те, що хвороба пройшла, вона дізналася 29 червня.

Валерія Юзьвяк (фото: instagram.com/valeriia_yuzviak)

"У той момент незважаючи на свій стан, я відчула справжнє щастя. Пройшовши через усе це пекло (адже по іншому це не назвеш), я зрозуміла і переосмислила дуже багато. Я хочу попросити вас, живіть і цінуйте кожен прожитий день. Насолоджуйтесь своїм життям зараз, адже ми ніколи не знаємо, що буде завтра!"- писала дівчина.

Чемпіонка Європи з гімнастики Валерія Юзьвяк (фото: instagram.com/valeriia_yuzviak)

Також Валерія розповіла, що її лікування тривало 5 місяців у кращій клініці Німеччини, передає "Суспільне".

Валерія Юзьвяк у лікарні в Німеччині (фото: instagram.com/valeriia_yuzviak)

"Батьки були весь цей період зі мною. Друзі майже щодня писали та дзвонили. Люди з усього світу підтримували і вірили в мене. Це дуже мотивує, коли така велика кількість людей підтримує тебе", - каже Юзьвяк.

Валерія почала займатися гімнастикою з 5 років, а в 15 вже потрапила до збірної України. Їздила на Олімпійські ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). У 2018-му здобула командну "бронзу" на Чемпіонаті світу у вправах з трьома м'ячами і двома скакалками, а в 2019-му - командне "срібло" на Європейських іграх. У 2020 році на домашньому чемпіонаті Європи в Києві збірна разом з Юзьвяк завоювала дві золоті медалі, а також "срібло" і "бронзу".

Тепер Валерія вже завершила свою спортивну кар'єру.

Українська гімнастка Валерія Юзьвяк (фото: instagram.com/valeriia_yuzviak)