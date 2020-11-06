Українська чемпіонка світу вперше стала мамою: ніжне фото з синочком

Анна Безсонова народила сина (колаж РБК-Україна)

У чемпіонки світу Анни Безсонової народився первісток

Українська гімнастка Анна Безсонова вперше стала мамою - у чотириразової чемпіонки світу, двократної призерки Олімпійських ігор, володарки численних нагород чемпіонатів Європи в художній гімнастиці народився син.

Про радісну подію легендарна спортсменка повідомила в своєму Instagram, додавши миле фото, як ніжно обіймає ніжку новонародженого.

36-річна гімнастка також розповіла, що її первісток з'явився на світ 4 листопада.

У Анни Безсонової народився первісток (фото: instagram.com/annabessonova)

Пологи відбулися у США, де українська гімнастка проживає зі своїм чоловіком фітнес-тренером Дмитром Момотом. Спортсмени разом вже кілька років, а пропозиція руки та серця була однією з найнезвичайніших - навесні 2018-го під час матчу Національної баскетбольної ліги в Майамі закоханий зробив пропозицію українській гімнастці в перерві гри на очах тисяч уболівальників.

Анна Безсонова є чотириразовою чемпіонкою світу, триразовою чемпіонкою Європи з художньої гімнастики. Двічі завоювала бронзові медалі Олімпійських ігор в Афінах-2004 та Пекіні-2008.

Анна Безсонова з чоловіком Дмитром Момотом (фото: instagram.com/annabessonova)

Підписники в мережі обсипають Безсонову теплими щирими привітаннями та найкращими побажаннями.

Анна Володимирівна вітаю вас!!! Нехай у вас все буде добре

Вітаю!!!!!!! Ураааааа!!!! Міцного здоров'я - нехай радує

Хлопчик! Анюта, вітаю!

Вітаю Аня! Здоров'я і щастя малюкові і вашій родині!

Це саме головне фото у вашому житті! Вітаю!

Здоров'я мамі і малюкові!!!!! Вітаю від щирого серця!!!! Нехай росте сильним, здоровим на радість батькам!

Зростайте великими!

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