Украинская чемпионка мира впервые стала мамой: нежное фото с сыночком

Анна Бессонова родила сына (коллаж РБК-Украина)

У чемпионки мира Анны Бессоновой родился первенец

Украинская гимнастка Анна Бессонова впервые стала мамой - у четырехкратной чемпионки мира, двухкратной призерки Олимпийских игр, обладательницы многочисленных наград чемпионатов Европы в художественной гимнастике родился сын.

О радостном событии легендарная спортсменка сообщила в своем Instagram, добавив милое фото, как нежно обнимает ножку новорожденного.

36-летняя гимнастка также рассказала, что ее первенец появился на свет 4 ноября.

У Анны Бессоновой родился первенец (фото: instagram.com/annabessonova)

Роды состоялись в США, где украинская гимнастка проживает со своим мужем фитнес-тренером Дмитрием Момотом. Спортсмены вместе уже несколько лет, а предложение руки и сердца было одним из самых необычных - весной 2018-го во время матча Национальной баскетбольной лиги в Майами влюбленный сделал предложение украинской гимнастке в перерыве игры на глазах тысяч болельщиков.

Анна Бессонова является четырехкратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике. Дважды завоевала бронзовые медали Олимпийских игр в Афинах-2004 и Пекине-2008.

Анна Бессонова с мужем Дмитрием Момотом (фото: instagram.com/annabessonova)

Подписчики в сети осыпают Бессонову теплыми искренними поздравлениями и самыми лучшими пожеланиями.

Анна Владимировна поздравляю вас!!! Пусть у вас все будет хорошо

Поздравляю!!!!!!! Ураааааа!!!! Крепкого здоровья - пусть радует

Мальчишка! Анюта, поздравляю!

Поздравляю Аня! Здоровья и счастья малышу и вашей семье!

Это самое главное фото в вашей жизни! Поздравляю!

Здоровья маме и малышу!!!!! Поздравляю от всего сердца!!!! Пусть растет сильным, здоровым на радость родителям!

Растите большими!

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