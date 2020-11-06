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Украинская чемпионка мира впервые стала мамой: нежное фото с сыночком

Пятница 06 ноября 2020 16:47
Украинская чемпионка мира впервые стала мамой: нежное фото с сыночком
Анна Бессонова родила сына (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

У чемпионки мира Анны Бессоновой родился первенец

Украинская гимнастка Анна Бессонова впервые стала мамой - у четырехкратной чемпионки мира, двухкратной призерки Олимпийских игр, обладательницы многочисленных наград чемпионатов Европы в художественной гимнастике родился сын.

О радостном событии легендарная спортсменка сообщила в своем Instagram, добавив милое фото, как нежно обнимает ножку новорожденного.

36-летняя гимнастка также рассказала, что ее первенец появился на свет 4 ноября.

Украинская чемпионка мира впервые стала мамой: нежное фото с сыночком

У Анны Бессоновой родился первенец (фото: instagram.com/annabessonova)

Роды состоялись в США, где украинская гимнастка проживает со своим мужем фитнес-тренером Дмитрием Момотом. Спортсмены вместе уже несколько лет, а предложение руки и сердца было одним из самых необычных - весной 2018-го во время матча Национальной баскетбольной лиги в Майами влюбленный сделал предложение украинской гимнастке в перерыве игры на глазах тысяч болельщиков.

Анна Бессонова является четырехкратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике. Дважды завоевала бронзовые медали Олимпийских игр в Афинах-2004 и Пекине-2008.

Украинская чемпионка мира впервые стала мамой: нежное фото с сыночком

Анна Бессонова с мужем Дмитрием Момотом (фото: instagram.com/annabessonova)

Подписчики в сети осыпают Бессонову теплыми искренними поздравлениями и самыми лучшими пожеланиями.

  • Анна Владимировна поздравляю вас!!! Пусть у вас все будет хорошо
  • Поздравляю!!!!!!! Ураааааа!!!! Крепкого здоровья - пусть радует
  • Мальчишка! Анюта, поздравляю!
  • Поздравляю Аня! Здоровья и счастья малышу и вашей семье!
  • Это самое главное фото в вашей жизни! Поздравляю!
  • Здоровья маме и малышу!!!!! Поздравляю от всего сердца!!!! Пусть растет сильным, здоровым на радость родителям!
  • Растите большими!

Ранее мы писали о том, что недавно олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева впервые показала лицо младшей доченьки-именинницы.

Напомним также, что в феврале гибкая Анна Ризатдинова сделала неожиданное признание о том, что после родов исчезло все.

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