Украинская чемпионка мира впервые стала мамой: нежное фото с сыночком

У чемпионки мира Анны Бессоновой родился первенец
Украинская гимнастка Анна Бессонова впервые стала мамой - у четырехкратной чемпионки мира, двухкратной призерки Олимпийских игр, обладательницы многочисленных наград чемпионатов Европы в художественной гимнастике родился сын.
О радостном событии легендарная спортсменка сообщила в своем Instagram, добавив милое фото, как нежно обнимает ножку новорожденного.
36-летняя гимнастка также рассказала, что ее первенец появился на свет 4 ноября.
У Анны Бессоновой родился первенец (фото: instagram.com/annabessonova)
Роды состоялись в США, где украинская гимнастка проживает со своим мужем фитнес-тренером Дмитрием Момотом. Спортсмены вместе уже несколько лет, а предложение руки и сердца было одним из самых необычных - весной 2018-го во время матча Национальной баскетбольной лиги в Майами влюбленный сделал предложение украинской гимнастке в перерыве игры на глазах тысяч болельщиков.
Анна Бессонова является четырехкратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике. Дважды завоевала бронзовые медали Олимпийских игр в Афинах-2004 и Пекине-2008.
Анна Бессонова с мужем Дмитрием Момотом (фото: instagram.com/annabessonova)
Подписчики в сети осыпают Бессонову теплыми искренними поздравлениями и самыми лучшими пожеланиями.
Ранее мы писали о том, что недавно олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева впервые показала лицо младшей доченьки-именинницы.
Напомним также, что в феврале гибкая Анна Ризатдинова сделала неожиданное признание о том, что после родов исчезло все.