Українська армія прийняла на озброєння покращені "Дозори-Б": характеристики і фото

ЗСУ прийняли на озброєння тактичні бойові колісні машини "Дозор-Б" після випробувань та підконтрольної експлуатації. Броньовики розроблені фахівцями "Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. Морозова".

Про це 20 липня передали на сайті держконцерну "Укроборонпром".

Зазначається, що перша партія "Дозорів" вже пройшла випробування і показала себе прямо на фронті на Донбасі у 2016 році.

"ісля цього машину доопрацювали та покращили, провели підконтрольну експлуатацію із позитивними результатами. І ось нарешті "Дозор-Б" прийнято на озброєння, що дає змогу розпочати підготовку до її серійного виробництва", - розповів гендиректор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

Директор ХКБМ Яків Мормило додав, що над створенням "Дозор-Б" працював Схід і Захід разом: "конструювали в Харкові, виготовляли у Львові".

Так, специ Харківського конструкторського бюро постійно покращували характеристики бойової машини, враховуючи зауваження і пропозиції, висловлені в ході проведення державних випробувань та підконтрольної експлуатації.

"Ми виготовили нові вузли для "Дозору", які з позитивними результатами пройшли всі стендові та ходові випробування. Останні зміни до робочої конструкторської документації ми внесли у 2020 році. Тобто, "Дозор-Б" – це дуже сучасний зразок бойової машини", - зазначив Мормило.

Тактична бойова колісна машина "Дозор-Б" - повнопривідна броньована машина з колісною формулою 4х4. Була створена як багатоцільовий захищений транспортний засіб для перевезення особового складу, озброєння і військового устаткування масою до 2 тонн.

Машина призначена для використання у підрозділах сухопутних військ, військової поліції, розвідувальних і тилових підрозділах. В залежності від призначення передбачається різне виконання при виробництві: бронетранспортер, санітарна, командно-штабна, розвідувально-дозорна та інші спеціальні машини.

"Дозор-Б" постійно покращували та модернізували (фото: ukroboronprom.com.ua)

Раніше ми писали про те, що ЗСУ отримали партію модернізованих танків і розповідали, як їх покращили.

Нагадаємо також, що в травні у ЗСУ випробували ракетний комплекс, що вражає будь-яку броньовану ціль.