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Українська армія отримала покращений літак-розвідник: видовищне відео

Автор: Володимир Костирін

Військові ЗСУ отримали черговий відремонтований літак-розвідник Су-24МР, який для Повітряних Сил покращили фахівці Миколаївського авіаремонтного заводу "НАРП".

24 грудня літак вже був переміщений на основне місце базування і вже посилив обороноздатність армії. Про це передали в прес-службі ДК "Укроборонпром".

Повідомляється, що на заводі Су-24МР в рамках робіт з ремонту була проведена повна перевірка всіх його вузлів і агрегатів з подальшим відновленням або повною їх заміною.

Літак-розвідник Су-24МР може проводити розвідку на глибину до 400 км від лінії фронту. Він оснащений радіолокаційною станцією бокового огляду, яка дозволяє фіксувати наземні об'єкти, в тому числі фортифікаційні споруди та техніку противника.

ЗСУ передали відремонтований літак Су-24МР (фото: ukroboronprom.com.ua)

Також літак має чутливі камери з високою роздільною здатністю, системи фіксації опромінення РЛС та ІЧ-датчики для виявлення замаскованих об'єктів.

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Відремонтований літак Су-24МР успішно випробували, після чого він був прийнятий українськими льотчиками.

Відео: Українська армія отримала відремонтований літак-розвідник Су-24МР

Раніше ми писали про те, що українська армія отримала потужний модернізований винищувач Міг-29МУ1, який оновили та покращили львівські фахівці.

Нагадаємо також, що раніше українські воїни отримали надпотужний винищувач - модернізований навчально-бойовий літак-винищувач Су-27УБ.

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