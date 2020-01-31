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Українські воїни отримали надпотужний винищувач: фото суперлітака

STYLERВійна    31.01.2020 - 20:34
Українські воїни отримали надпотужний винищувач: фото суперлітака
ЗСУ отримали новий літак винищувач Су-27УБ (фото: wikimedia.org)

Військові ЗСУ з допомогою навчально-бойового літака зможуть навчати висококваліфікованих пілотів

Військові ЗСУ отримали на озброєння модернізований навчально-бойовий літак-винищувач Су-27УБ. Знімок суперлітака з'явився на Facebook-сторінці АрміяInform.

Повідомляється, що Бригаді тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ винищувач передав Запорізький державний авіаремонтний завод "Мігремонт".

Бойовий літак модернізували, а також замінили двигуни, провели інші ремонтні роботи. Це дозволить продовжити експлуатацію українськими військовими літака на найближчі 12 років, як мінімум.

Зазначимо, що навчально-бойовий літак Су-27УБ є модифікацією винищувача Су-27. Основною відмінністю моделей є те, що Су-27УБ - двомісний, що дозволяє використовувати його для навчання професійних пілотів.

Українські воїни отримали надпотужний винищувач: фото суперлітака

ЗСУ отримали на озброєння модернізований Су-27УБ (фото: armyinform.com.ua)

"Отримання модернізованого навчально-бойового винищувача на початку навчального періоду дозволить наростити ефективність бойової підготовки та підвищити льотну майстерність пілотів", - сказано в повідомленні.

Крім того, враховуючи велику дальність і тривалість польоту Су-27, наявність на борту винищувача двох членів екіпажу в ряді випадків навіть краще.

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