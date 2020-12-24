Украинска армия получила улучшенный самолет-разведчик: зрелищное видео

Военные ВСУ получили очередной отремонтированный самолет-разведчик Су-24МР, который для Воздушных Сил улучшили специалисты Николаевского авиаремонтного завода "НАРП".

24 декабря самолет уже был перемещен на основное место базирования и уже усилил обороноспособность армии. Об этом передали в пресс-службе ГК "Укроборонпром".

Сообщается, что на заводе Су-24МР в рамках работ по ремонту была проведена полная проверка всех его узлов и агрегатов с последующим восстановлением или полной их заменой.

Самолет-разведчик Су-24МР может проводить разведку на глубину до 400 км от линии фронта. Он оснащен радиолокационной станцией бокового обзора, которая позволяет фиксировать наземные объекты, в том числе фортификационные сооружения и технику противника.

ВСУ передали отремонтированный самолет Су-24МР (фото: ukroboronprom.com.ua)

Также самолет имеет чувствительные камеры с высоким разрешением, системы фиксации облучения РЛС и ИК-датчики для обнаружения замаскированных объектов.

Отремонтированный самолет Су-24МР успешно испытали, после чего он был принят украинскими летчиками.

Видео: Украинская армия получила отремонтированный самолет-разведчик Су-24МР

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