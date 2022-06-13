З Україною в серці і російським рублем в кишені: українці масово відмовляються від Yves Rocher

Косметична компанія Yves Rocher потрапила в немилість в українців. У соціальних мережах з'явилися повідомлення про те, що люди відмовляються від продукції через політику компанії. Yves Rocher публікує на своїх сторінках тексти на підтримку України, але при цьому активно співпрацює з РФ.

Що не так з компанією Yves Rocher і чому українці масово відмовляються від косметичної продукції - читайте нижче.

Yves Rocher-французька компанія, яка спеціалізується на виробництві косметики та парфумерії, а також володіє багатьма косметичними салонами. Існує з 1959 року. На міжнародних ринках існує з початку 90-х.магазини та салони цієї компанії є в Україні, Росії та Білорусі.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, українські магазини тимчасово призупинили свою роботу, але на початку квітня сайт і бутіки знову почали працювати - в тих регіонах, де це можливо.

А на головних сторінках Yves Rocher Україна з'явилися тексти про волонтерську допомогу та "Україна в серці!"

Yves Rocher намагається всидіти на всіх стільцях

Однак з'ясувалося, що компанія не припинила свою співпрацю з Росією і Білоруссю та активно продає там свою продукцію. Жоден магазин не був закритий, а ціни на товари були заморожені на рівні 2021 року.

"З Україною в серці - з рублем в кишені. Я користувалася косметикою Yves Rocher понад 10 років. Практично вся моя поличка у ванній складалася з їх продукції. Більше її там не буде. Бо французи на всіх рівнях вирішили вмостити с* * аку на два стільці - і, як виявилося, поборники екології, адепти органіки та саджателі мільйона дерев теж", - написала на своїй сторінці в Facebook Леся Іванова.

Вона зазначила, що компанія висловила свій осуд і дуже підтримує українців, а ще багато жертвує. Але при цьому прекрасно почуває себе на російському і білоруському ринку.

І тут вся справа в простій арифметиці: в Україні працює 90 магазинів Yves Rocher, в Росії - 440 бутиків і 20 салонів. Ще трохи більш як 30 магазинів в Білорусі.

І це величезна сума доходу, яка є вирішальною для бізнесменів. З цієї суми буде багато податків, а значить - вони підуть в казну РФ, а значить і на виробництво ракет, якими Росія обстрілює Україну і вбиває мирних жителів.

Варто зазначити, що таки публікацій в українському Facebook з'являється все більше і більше. Клієнти масово відмовляють популярного французького бренду.

Настав час шукати заміну ванільному спрею.

Мінус масло для волосся.

Не використовую їх давно і принципово. Якраз дізналася про салони в Росії.

Більше ні ногою в їх магазин

Принципово не буду купувати у тих, хто спонсорує горе в Україні

Позиція Yves Rocher Україна

В українській філії компанії відзначають, що їм самим неприємно, що Yves Rocher продовжує працювати з РФ. І запевняють, що весь колектив компанії - віддані Україні.

"З приводу болючого питання - на цей момент у РФ ще ведеться діяльність іншими підрозділами компанії, і нам це питання болить. Але вже зараз призупинено будь-який розвиток і інвестиції бренду у РФ. Ми віримо, що перемога близько. Зараз ми робимо те, що повинні - підтримуємо Україну, допомагаємо ТрО і волонтерам. З перших днів ми мобілізувалися, щоб надавати гуманітарну допомогу", - сказано в повідомленні.