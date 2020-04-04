Українку оштрафували на 17 тисяч за порушення карантину завдяки відео в мережі

Карантин в Україні через поширення коронавірусної хвороби ввели 12 березня, і після цього обмежувальні заходи були продовжені по 24 квітня. Влада наполегливо рекомендує громадянам дотримуватися всіх правил і не ставити себе і оточуючих під удар, до того ж у країні триває "вилов" порушників.

Черговий випадок стався в Києві, а виявити порушення допоміг відео-ролик в Instagram, через який дівчина, яка не дотримувался умов карантину, сама себе і розкрила.

Зазначаэться, що Ладиміра Басова 12 березня, в день початку дії каранина на всій території країни, полетіла на відпочинок у Таїланд і повернулася в Україну 29 березня.

По прильоту в "Бориспіль" вона підписала добровільну згоду на 14-денний домашній карантин - у Миколаєві.

Проте дівчина проігнорувати вимогу МОЗ, залишилася в Києві та гуляла вулицями міста, про що розповідала в stories. Столичних правоохоронців така ситуація обурила, і в підсумку на порушницю склали адміністративний протокол і виписали штрав в розмірі 17 тисяч гривень.

Відео: у Києві оштрафували порушницю карантину завдяки відео в мережі

Нагадаємо, що за порушення карантинних вимог передбачені штрафи від 17 до 34 тисяч гривень, а в деяких випадках - і кримінальна відповідальність.

Пильнувати за дотриманням правил доручено поліції, військовослужбовцям, нацгвардійцям і працівникам МОЗ.

Як повідомлялося раніше, з 6 квітня в Україні посилюють карантин, і в Кабміні детально роз'яснили нові правила і заборони.