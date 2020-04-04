В Україні оновили правила карантину: важливі роз'яснення

Карантин в Україні (фото: РБК-Україна)

У Кабміні роз'яснили нові обмежувальні заходи на період карантину через COVID-19

Карантин в Україні через коронавірус посилюють з 6 квітня, і по всій країні вводять нові правила до закінчення обмежувальних заходів 24 квітня. Уряд сьогодні зробив важливі роз'яснення щодо заборон, які детально описав на своєму сайті.

У Кабміні зазначили, що прийняті постановою №211 нові норми обмежувальних заходів викликали в українців чимало питань, у зв'язку із чим чиновники надали на них відповіді.

Зокрема, щодо режиму "всі в масках", де заборонено гуляти, про відвідування церков на Великодні свята, щодо обов'язкового носіння документів, за що штрафуватимуть і не тільки.

Чому ввели правило носити з собою документи, що засвідчують особу?

Наявність у людини документів дозволить перевірити, чи не мусить вона бути на самоізоляції, або в обсервації. А також це дасть можливість органам правопорядку застосовувати адміністративну відповідальність для порушників правил карантину, зазначили в уряді.

Чи можна ходити по вулиці без маски?

У Постанові №211 сказано, що у всіх громадських місцях ви повинні бути в масці або респіраторі.

Громадське місце - частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше). Але! Перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Наприклад, у м. Києві до громадських місць відносяться також зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них; церкви та 50-метрова зона навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки; кінотеатри та прилегла до них територія; тощо. Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитись на території, яка підпадає під визначення "громадське місце".

Навіщо вводиться обов'язковий масковий режим?

"Це потрібно заради безпеки всіх нас. Враховуючи темпи розповсюдженя коронавірусної хвороби всі люди розглядаються як потенційно інфіковані. Ви можете не знати, що є переносником вірусу, проте можете наражати на небезпеку інших. Маска запобігає можливому інфікуванню оточуючих. Коли маска на обличчі, тоді виділення біологічного матеріалу, який може містити збудник, зменшується", - пояснили в Кабміні.

Чи можуть мене оштрафувати за похід в парк або відсутність маски?

За порушення правил карантину передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень. А якщо ви порушуєте санітарні правила і норми по запобіганню інфекційних захворювань, може бути і кримінальна відповідальність.

Чи закривають церкви на період карантину?

Уряд не закриває церкви, однак масові та релігійні заходи заборонені.

"Ми закликаємо всіх українців залишатися вдома на період карантину", - звернулися до громадян в Кабміні.

Хто буде контролювати дотримання заходів карантину?

Контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС і Нацгвардія.

Чи можна ходити по вулиці втрьох?

По вулиці можна пересуватися тільки вдвох. Виняток - супровід дітей незалежно від їх кількості.

В якому разі людям старше 60 років можна тепер виходити на вулицю?

Люди у віці 60 років і старше поки повинні сидіти вдома, бо відносяться до групи підвищеного ризику і тому вимагають самоізоляції.

По-перше, вони повинні знаходитися у визначеному ними місці самоізоляції.

По-друге, утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими вони спільно проживають.

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Людям, що знаходяться на самоізоляції (крім хворих COVID-19) і про яких нікому подбати, дозволено відвідувати магазини та інші місця торгівлі, розташованих на відстані не більше ніж 2 км від місця самоізоляції. Вони повинні дотримуватися масочного режиму.

Крім того, уряд доручив ОДА вжити додаткових заходів до виявлення і обслуговування самотніх осіб і осіб, що самотньо проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, і організувати належний соціальний супровід.

Чи можна гуляти коло будинку?

Це не заборонено, але діють інші обмеження: не можна пересуватися групами більше двох осіб і ходити в парки/сквери, зони відпочинку тощо.

Чи дозволено виходити на вулицю з дітьми?

Дітям до 14 років рекомендується виходити на вулицю тільки у супроводі батьків або опікунів. У постанові №211 зазначено, що дітям не дозволено перебувати без супроводу тільки в громадських місцях.

"Але! Як сказано вище, навіть під'їзд та територія навколо вашого будинку можуть підпадати під визначення громадського місця. Тому рекомендуємо дітям не покидати домівку без супроводу дорослих", - зазначили в Кабміні.

Чи можна ходити в парк або сквер?

Тепер не можна. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон забороняється. Це дозволяється тільки в разі, якщо вам треба вигуляти домашня тварина, або за службової необхідності.

Як тепер вигулювати домашніх тварин?

Як і раніше, можна вигулювати домашніх тварин, однак не більше ніж удвох. Вигул домашніх тварин в парках та скверах дозволяється тільки однією людиною.

Коли діти знову підуть до школи?

Карантин поки діє по 24 квітня, а тому всі освітні установи переведені в онлайн. Починає працювати проект "Всеукраїнська школа онлайн". Старт трансляції - 6 квітня.

Магазини, банки та аптеки повинні забезпечувати відвідувачів масками?

"Ні, це неправда. Установи та магазини, робота яких дозволена у період карантину, мають лише контролювати, щоб відвідувачі перебували у будівлях та на території закладів виключно в масках та респіраторах. Обов'язок забезпечення себе масками покладається на відвідувачів", - наголосили в уряді.

Як повідомлялося раніше, прем'єр Денис Шмигаль допускає ослаблення карантину в Україні наприкінці квітня. Глава Кабміну розповів, в якому випадку це можливо і озвучив кілька етапів.