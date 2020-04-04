Украинку оштрафовали на 17 тысяч за нарушение карантина благодаря видео в сети

Карантин в Украине из-за распространения коронавирусной болезни ввели 12 марта, и после этого ограничительные меры были продлены до 24 апреля. Власти настоятельно рекомендуют гражданам придерживаться всех правил и не ставить себя и окружающих под удар, к тому же в стране продолжается "отлов" нарушителей.

Очередной случай произошел в Киеве, а выявить нарушение помог видео-ролик в Instagram, из-за которого девушка, не соблюдавшая условия карантина, сама себя и раскрыла.

Отмечается, что Ладимира Басова 12 марта, в день начала действия каранина на всей территории страны, полетела на отдых в Таиланд и вернулась в Украину 29 марта.

По прилету в "Борисполь" она подписала добровольное согласие на 14-дневный домашний карантин - в Николаеве.

Однако девушка проигнорировать требование Минздрава, осталась в Киеве и гуляла по улицам города, о чем рассказывала в stories. Столичных правоохранителей такая ситуация возмутила, и в итоге на нарушительницу составили административный протокол и выписали штрав в размере 17 тысяч гривен.

Видео: в Киеве оштрафовали нарушительницу карантина благодаря видео в сети

Напомним, что за нарушение карантинных требований предусмотрены штрафы от 17 до 34 тысяч гривен, а в некоторых случаях - и уголовная ответственность.

Блюсти за соблюдением правил поручено полиции, военнослужащим, нацгвардейцам и работникам Минздрава.

Как сообщалось ранее, с 6 апреля в Украине ужесточают карантин, и в Кабмине подробно разъяснили новые правила и запреты.