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З 1 квітня українки будуть народжувати по-новому: що зміниться

Новость на русском → Вівторок 16 березня 2021 12:30
З 1 квітня українки будуть народжувати по-новому: що зміниться НСЗУ повідомила про зміни у веденні вагітності в Україні (фото: freepic.com )
Автор: Людмила Жукова

З 1 квітня на ведення вагітності в амбулаторних умовах буде передбачено окремий пакет. Згідно нововведення, медичний заклад та Національна служба здоров’я України укладатимуть контракт, а вагітні зможуть отримувати певний обсяг медичної допомоги безоплатно.

Які саме послуги надаватимуться українкам безоплатно – розповіли у НСЗУ.

З наступного місяця породілля отримає змогу цілком безкоштовно пройти спостереження вагітності - від взяття під нагляд, розробки індивідуального плану ведення вагітності відповідно групи ризику та його виконання.

Окрім того, українки зможуть пройти необхідні лабораторні аналізи та інструментальні обстеження.

Ось їхній перелік:
загально-клінічні, біохімічні та імунохімічні (розгорнутий клінічний аналіз крові, визначення групи крові і резус фактору, біохімічний аналіз крові, коагуляційний гемостаз, глюкоза в цільній крові або сироватці крові, загальний аналіз сечі, експрес-тест на наявність білка та інші);
на інфекції та віруси (гепатит, тестування на ВІЛ, серологічне дослідження на сифіліс, мікробіологічне дослідження матеріалу з прианальної області з метою виявлення носійства стрептокока групи В тощо);
мікроскопічні та цитологічні тощо;
інструментальні обстеження, зокрема УЗД з використанням доплерографії, кольпоскопія, кардіотокографія, електрокардіографія та інші.

Також у пакет входять:
профілактика, спрямована на запобігання ускладнень вагітності, післяпологового періоду, екстрагенітальних захворювань;
направлення вагітної до перинатального консиліуму за участю лікаря-генетика, профільних дитячих спеціалістів при виявленні у плода ознак вродженої, спадкової патології;
своєчасне направлення вагітних у стаціонар при необхідності;
заняття у "Школі відповідального батьківства" із залученням членів сім’ї до навчання;
надання повної інформації вагітним щодо перебігу їх вагітності, особливостей індивідуального плану ведення вагітності та пологів.

Переглянути весь обсяг медичної допомоги вагітним можна на сайті НСЗУ.

Також у Національній службі здоров’я нагадали, що пацієнтка має право на вибір закладу, де спостерігати вагітність. Незалежно від місця реєстрації чи фактичного проживання.

Як ми раніше повідомляли, у Раді матдопомогу при народженні першої дитини хочуть збільшити до 50 тисяч гривень.

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