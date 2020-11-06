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Українку хотять стратити на Балі: знайшли "наркотики" в посилці від батьків

П'ятниця 06 листопада 2020 12:17
Українку хотять стратити на Балі: знайшли "наркотики" в посилці від батьків
На Балі затримали українку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Індонезійська поліція затримала українку і звинувачує в зберіганні наркотиків

Українку Дашу Шигаєву, яка вже рік живе на Балі, затримала індонезійська поліція. Дівчину звинувачують у зберіганні наркотиків, за які в країні смертна кара. Як виявилося, Даша отримала посилку від батьків з домашньою пастилою, а коли прийшла додому - до неї постукали "копи". У неї забрали телефон і відкрили справу проти неї. Про це розповіла її сестра Катерина Кириченко на своїй Facebook-сторінці.

"Дашу затримали для проведення додаткового тестування пастили. Ми точно знаємо, що в оригінальній посилці марихуани не було, але це не означає, що з нею не проводилися якісь махінації", - написала сестра українки.

Родичі затриманої зв'язалися з консульством України в Індонезії. Там запропонували почекати три дні до отримання результатів повторного тесту.

"Сьогодні Даші дзвонив посол, також до неї приїжджали почесні консули. Відчуваємо від них підтримку. Даша здала аналізи, а також слідчі взяли матеріал на повторне тестування. Ще вирішуємо питання по адвокатам", — розповіла Катерина Кириченко в коментарі ТСН.

Сама Даша написала пост в соцмережі, що все поступово налагоджується і вона чекає результатів експертизи пастили.

Українку хотять стратити на Балі: знайшли &quot;наркотики&quot; в посилці від батьківДаша Шигаєва живе на Балі (фото: facebook.com/dasha.shigaeva)

"Справи відносно ок, дякую, що втрутилося консульство. Ми чекаємо результатів експертизи. Мають бути протягом 5 днів. Якби не відбирали телефон, взагалі б було чудово... Величезне спасибі всім, хто допомагав контактами або шерив пост", - з вдячністю написала Даша.

Як ми писали раніше, українка Вікторія Спарц з Чернігівської області може увійти в Палату представників Конгресу США від штату Індіана.

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