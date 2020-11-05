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Українка вперше пройшла в парламент США: хто вона і як їй це вдалося

Четвер 05 листопада 2020 11:59
Українка вперше пройшла в парламент США: хто вона і як їй це вдалося
Українка пройшла в парламент США (фото: facebook.com.spartzforcongress)
Автор: Людмила Жукова

Вікторія Спарц може увійти в Палату представників Конгресу США від штату Індіана

Українка Вікторія Спарц з Чернігівської області може увійти в Палату представників Конгресу США від штату Індіана. Якщо вірити попередніми підрахунками голосів, вона йде значно попереду Христини Хейл.

Як повідомляє The New York Times, на виборах 3 листопада Спарц балотувалася від "Республіканської партії". Її виборчим гаслом була фраза: "Зупинимо соціалізм". Спарц відверто зверталася до прихильників республіканців, розповідаючи про небезпеку соціалізму, а також акцентуючи увагу на своїй позиції бізнеследі.

В американській пресі відзначають, що саме такі ідеї допомогли Спарц перемогти.

Українка вперше пройшла в парламент США: хто вона і як їй це вдалосяВікторія Спарц виїхала з України 20 років тому (Victoria Spartz/Facebook)

Місце в Конгресі від Індіани звільнилося, коли республіканка Сьюзен Ст. Брукс вийшла на пенсію. Демократи вірили, що люди, яким не подобається політика Трампа, віддадуть голос за їхнього кандидата.

Що відомо про Вікторію Спарц

Вікторія Спарц народилася в місті Носівка Чернігівської області. В 2001 році їй дали громадянство Сполучених Штатів Америки. Після цього вона стала викладачем у Бізнес-школі Келлі Індіанського університету. У 2017 році їй вдалося стати сенатором США.

Українка вперше пройшла в парламент США: хто вона і як їй це вдалосяВікторія Спарц з сім'єю в США (Victoria Spartz/Facebook)

Зазначимо, що у своїх зверненнях до людей Вікторія неодноразово використовувала в історію власного походження з СРСР і критикувала і засуджувала соціалізм.

Як ми писали раніше, в США продовжують підрахунок голосів на виборах президента. Попередньо лідирує кандидат Джо Байден, за нього проголосували 253 вибірників, у Дональда Трампа - 213 голосів.

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Новини України Життя Сполучені Штати Америким. Українка

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