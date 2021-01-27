Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)

Фонд соцстрахування назвав середній розмір допомоги по вагітності та пологах в Україні. Він складає 34,4 тисячі гривень.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Вказано, що понад 42 тисячі працюючих українок знаходились у декретній відпустці упродовж 2020 року. Фонд профінансував для них 4,9 мільярда гривень допомог по вагітності та пологах.

"За оперативними підсумками минулого року середній розмір декретної допомоги від ФССУ склав 34,4 тисячі гривень. Така допомога виплачується застрахованій особі у повному обсязі одним платежем на підставі листка непрацездатності, який видається з 30 тижня вагітності", - сказано у повідомленні.

Розмір допомоги обчислюється шляхом множення суми середньоденної заробітної плати на кількість днів фактичного перебування у декретній відпустці. При цьому у разі передчасних, багатоплідних пологів або виникнення ускладнень додатково до основного видається листок непрацездатності тривалістю 14 календарних днів, який також підлягає оплаті.

Підкреслюється, що допомога по вагітності та пологах від фонду компенсує 100% втраченої заробітної плати (доходу) незалежно від тривалості страхового стажу жінки. Її виплачують з першого дня і до закінчення відповідної відпустки.

"Особам, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку мають стаж менш як 6 місяців, розмір допомоги розраховується виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати", - інформують у фонді.

Нагадаємо, в Україні хочуть ввести декретну відпустку для чоловіків. Верховна рада прийняла за основу відповідний законопроект №3695.

Як писало РБК-Україна, на початку жовтня стало відомо, що Фонд соцстраху з початку року виплатив 3,7 мільярда гривень декретних. Це на 8,6%, або 291,5 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період 2019 року.