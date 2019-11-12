Українка виборола "золото" чемпіонату світу із самбо: подробиці тріумфу (фото)

Українка Анастасія Сапсай здобула золоту медаль на чемпіонаті світу із самбо, який відбувся в Чонджу (Південна Корея). Спортсменка з Черкас у фіналі категорії понад 80 кілограмів впевнено перемогла представницю Білорусі Марію Кондтратьєву. Про це передали в прес-службі Федерації самбо України.

Зазначається, що в заключний день чемпіонату світу серед чоловіків та жінок наші самбісти здобули дві нагороди.

Анастасія Сапсай завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу з самбо в Чонджу (Фото: sambo.net.ua)

Так, крім медалі Сапсай, трофей в Україну повезе також Петро Давиденко, який отримав друге призове місце у ваговій категорії до 90 кілограмів.

Петро Давиденко на чемпіонаті світу з самбо отримав "бронзу" (Фото: sambo.net.ua)

Сапсай перед цим в 2019-му стала переможницею ІІ Європейських ігор у Мінську, а раніше - завоювала "срібло" континентального форуму в Хіхоні.

За підсумками чемпіонату світу українська збірна везе додому 6 нагород - 2 золоті медалі та 4 бронзові, також 2 "срібних" кубки за другі місця в командному заліку у жінок і в бойовому розділі.

Українські спортсмени на чемпіонаті світу з самбо завоювали 2 золоті медалі та 4 бронзові (Фото: sambo.net.ua)

Анастасія Сапсай - майстер спорту України міжнародного класу з боротьби самбо. Перед цим вона стала дворазовою чемпіонкою Європи на змаганнях в Афінах в 2018 році та Мінську в 2017 році.

Анастасія Сапсай завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу з самбо в Чонджу (Фото: fire.ck.ua)