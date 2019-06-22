Україна здобула 3 золота на Європейських іграх

Фото: Дар'я Білодід (fb.com / olympicua)

Першу золоту медаль для України виборола дзюдоїстка Дар'я Білодід

Українські спортсмени в перші дні Європейських ігор у Мінську вибороли 3 золоті медалі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національного олімпійського комітету в Facebook.

Як повідомляється, першу золоту медаль виборола дзюдоїстка Дар'я Білодід у ваговій категорії до 48 кг. Наступну золоту медаль отримав дзюдоїст Георгій Зантарая, який виступав у ваговій категорії до 66 кг. Зантарая переміг віце-чемпіона Європи італійця Медвеса.

Зазначається, що третю золоту медаль отримала самбістка Анастасія Сапсай. Сапсай у ваговій категорії понад 80 кг перемогла у фіналі грузинську спортсменку Елене Кебадзе з рахунком 4:0.

Крім того, українські самбістки Олена Сайко та Анастасія Новікова вибороли срібні медалі. Ще одну бронзову нагороду отримала самбістка Наталія Смаль, яка виступає у ваговій категорії до 72 кг.

Нагадаємо, у Мінську (Білорусь) у п'ятницю, 21 червня, розпочалися другі Європейські ігри. У змаганнях беруть участь понад 4 тисячі атлетів із 50 країн Європи, в тому числі - 198 українських спортсменів.

На змаганнях розігруватимуться 199 комплектів нагород у 21 спортивній дисципліні, з яких 18 олімпійських, зокрема: бадмінтон, бокс, боротьба вільна, боротьба греко-римська, велоспорт трек, шосе, веслування на байдарках і каное та спортивна гімнастика.

Зазначимо, що на перших Європейських іграх, які відбулися в 2015 році в Баку (Азербайджан), Україну представляли 243 спортсмени у 19 з 20 можливих видів спорту. Тоді наша збірна завоювала 46 нагород.