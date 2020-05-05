Гурт Go_A візьме участь у спеціальному онлайн-шоу Євробачення: де і коли дивитися

Гурт Go_A (фото: instagram.com/go_a_band)

Гурт Go_А візьме участь у спеціальному онлайн-шоу Eurovision Song Celebration

Євробачення 2020 відбудеться 16 травня без традиційної конкурсної основи у форматі концертного шоу Eurovision: Europe Shine A Light. При цьому 12 травня відбудеться спеціальне онлайн-шоу Eurovision Song Celebration. У ньому також візьме участь український гурт Go_А, який став переможцем Національного відбору на Євробачення.

Онлайн-шоу Eurovision Song Celebration можна подивитися на офіційному YouTube-каналі пісенного конкурсу 12 травня о 22:00. В даному шоу глядачі побачать кліпи пісень виконавців, які повинні були прозвучати під час Євробачення 2020.

При цьому гурт Go_A виконає свої три улюблені пісні з попередніх конкурсів. Організатори шоу обіцяють безліч сюрпризів. Вони поспілкуються з блогерами та шанувальниками Євробачення.

Нагадаємо, що Євробачення 2020 перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу. При цьому місце конкурсу не змінилося, і він пройде в Нідерландах в Роттердамі.

Ведучими будуть Едсілія Ромблі, Шанталь Янзен і Ян Сміт, які повинні були вести Євробачення 2020.

Варто зазначити, що COVID-19 був виявлений у члена Європейської мовної спілки. Після цього інциденту Швеція та Ізраїль відмовилися брати участь у Євробаченні 2020.