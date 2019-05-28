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Українка влаштувала п'яний дебош у літаку: нові деталі інциденту

STYLERЖиття    28.05.2019 - 13:39
Українка влаштувала п'яний дебош у літаку: нові деталі інциденту
П'яна українка побилася в літаку (колаж: РБК-Україна)

Українці, яка влаштувала розборки в літаку, може загрожувати тюремний термін

Українка влаштувала скандал на авіарейсі Барселона - Київ 17 травня. Пасажирка ногами намагалася побити персонал літака та інших пасажирів. При цьому вона нецензурно висловлювалася і скандалила. Яке покарання понесе неадекватка, повідомляє ТСН.

За однією з версій, неадекватній дамі, яка перед вильотом запаслася пляшкою віскі і стала "осушувати" її в польоті, не сподобалися іноземці на борту літака.

Скандалістку заспокоювали більш ніж півгодини, а пасажирів, які сиділи поруч, пересадили подалі. По прильоту, дівчину чекав наряд поліції, прямо біля трапа.

Тепер же стало відомо, що неадекватку внесли в чорний список авіакомпанії.

Їй загрожує серйозний штраф, а можливо, навіть і в'язниця. Також вона може отримати повну заборону на польоти.

П'яна українка побилася в літаку (відео: facebook.com/oleksandra2501)

Раніше повідомлялося, що в Борисполі помилково забули 30 пасажирів, які летіли з Барселони в Одесу з пересадкою в Києві. Літак полетів без них, незважаючи на те, що вони вчасно пройшли реєстрацію.

Також ми писали, що в аеропорту Шереметьєво сталася нова НП з російським вузькофюзеляжним літаком "Суперджет". Літаку дивом вдалося приземлитися в Іжевську.

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