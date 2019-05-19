П'яна українка "упіймала білку" і влаштувала бешкет у літаку: подробиці

Неадекватна влаштувала бешкет на авіарейсі Барселона-Київ
17 травня на авіарейсі Барселона-Київ неадекватна жінка влаштувала скандал, кидаючись з кулаками на людей і використовуючи нецензурну лексику. Про цю подію заявила Олександра Єфименко в соцмережі Facebook.
"Висота: 11900, літак йшов на зниження. Дія: дівчина купила у дьюті фрі пляшку віскі, випила її на борту, ігноруючи прохання бортпровідників цього не робити і вирішила, іноземці, що з нею летять, не повинні перебувати в літаку. Тому що вони - іноземці", - зазначено в повідомленні.
Наголошується, що по прильоту дівчину чекав наряд поліції біля трапа.
Відео: (facebook.com/oleksandra2501)
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