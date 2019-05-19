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П'яна українка "упіймала білку" і влаштувала бешкет у літаку: подробиці

STYLERЖиття    19.05.2019 - 10:53
П'яна українка "упіймала білку" і влаштувала бешкет у літаку: подробиці
Ілюстративне фото (pixabay)

Неадекватна влаштувала бешкет на авіарейсі Барселона-Київ

17 травня на авіарейсі Барселона-Київ неадекватна жінка влаштувала скандал, кидаючись з кулаками на людей і використовуючи нецензурну лексику. Про цю подію заявила Олександра Єфименко в соцмережі Facebook.

"Висота: 11900, літак йшов на зниження. Дія: дівчина купила у дьюті фрі пляшку віскі, випила її на борту, ігноруючи прохання бортпровідників цього не робити і вирішила, іноземці, що з нею летять, не повинні перебувати в літаку. Тому що вони - іноземці", - зазначено в повідомленні.

Наголошується, що по прильоту дівчину чекав наряд поліції біля трапа.

Відео: (facebook.com/oleksandra2501)

  • Ну випила, може, в неї клаустрофобія! Зате тепер зірка. Всі побачили її.
  • Я в жаху. Слів немає!
  • Для цих цілей повинен бути поліцейський на кожному літаку з електрошокером і заборона алкоголю у ручній поклажі та продаж в салоні.
  • Навіщо пускати на борт літака зі спиртним і там його продавати?

Нагадаємо, що у Вінниці вболівальники побили арбітра прямо на полі.

Нещодавно в Черкасах побили журналіста Вадима Комарова, який був незручний місцевій владі, і тепер потерпілий перебуває у важкому стані в лікарні. Небайдужих українців просять допомогти журналісту.

До речі, колишню наречену Володимира Кличка Хейден Панеттьєрі жорстоко побив її новий хлопець Брайан Хикерсон.

 

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