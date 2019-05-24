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30 пробоїн у фюзеляжі: в Шереметьєво сталася нова НП з Суперджетом. Фото

STYLERПодії    24.05.2019 - 18:37
30 пробоїн у фюзеляжі: в Шереметьєво сталася нова НП з Суперджетом. Фото
У Шереметьєво сталася НП з Суперджетом (колаж: РБК-Україна)

"Суперджет" вилетів з Шереметьєво з серйозними неполадками

В аеропорту Шереметьєво сталася чергова НП з "Суперджетом". Літаку з 63 пасажирами на борту, який вилетів з Москви з серйозними технічними неполадками, дивом вдалося сісти за тисячу кілометрів від столиці РФ - в місті Іжевськ. Про це інформує телеграм-канал Mash.

Справа в тому, що технік, який готував борт до вильоту з Шереметьєво, забув відкріпити один з металевих тросів, завдяки якому літак після польоту скидає в землю статичну електрику. Але при цьому співробітник аеропорту доповів пілотам, що трос відкріплений.

30 пробоїн у фюзеляжі: в Шереметьєво сталася нова НП з Суперджетом. Фото

Шереметьєво сталася НП з Суперджетом (фото: Mash)

Близько двох годин вузькофюзеляжний російський "Суперджет" летів з 14-метровим троссом, який на величезній швидкості довбав по фюзеляжу. А стюардеса, яка почула стукіт ще на злеті, чомусь не доповіла пілотам.

На щастя, літак приземлився в Іжевську але експерти кажуть, що все могло закінчитися набагато гірше. Зараз він на ремонті, відсторонений від польотів. Коли "Суперджет" приземлився, фахівці нарахували на фюзеляжі близько 30 пробоїн.

30 пробоїн у фюзеляжі: в Шереметьєво сталася нова НП з Суперджетом. Фото

У Шереметьєво сталася НП з Суперджетом (фото: Mash)

Фахівці кажуть, що подібна помилка могла закінчиться трагедією, якби цей трос при посадці потрапив в випущений закрилок.

Раніше повідомлялося про те, що пасажирка загинула в катастрофі в Шереметьєво, 5 травня, рятуючи дітей. Вона побігла в хвостову, фатальну, частину літака, почувши дитячий плач.

Раніше ми писали про те, що у Шереметьєво 5 травня загинув зрадник України, внесений у базу "Миротворця".

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