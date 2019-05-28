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Украинка устроила пьяный дебош в самолете: новые детали инцидента

STYLERЖизнь    28.05.2019 - 13:39
Украинка устроила пьяный дебош в самолете: новые детали инцидента
Пьяная украинка подралась в самолете (коллаж: РБК-Украина)

Украинке, устроившей разборки в самолете, может грозить тюремный срок

Украинка устроила скандал на авиарейсе Барселона - Киев 17 мая. Пассажирка ногами пыталась избить персонал самолета и других пассажиров. При этом она нецензурно выражалась и скандалила. Какое наказание понесет неадекватка, сообщает ТСН.

По одной из версий, разбушевавшейся даме, которая перед вылетом запаслась бутылкой виски и стала опустошать ее в полете, не понравились иностранцы на борту самолета.

Скандалистку успокаивали более получаса, а пассажиров, сидящих рядом, пересадили подальше. По прилету, девушку ждал наряд полиции, прямо у трапа.

Теперь же стало известно, что неадекватку внесли в черный список авиакомпании.

Ей грозит серьезный штраф, а возможно, даже и тюрьма. Также она может получить полный запрет на полеты.

Пьяная украинка подралась в самолете (видео: facebook.com/oleksandra2501)

Ранее сообщались, что в Борисполе по ошибке забыли 30 пассажиров, которые летели из Барселоны в Одессу с пересадкой в Киеве. Самолет улетел без них, несмотря на то, что они вовремя прошли регистрацию.

Также мы писали, что в аэропорту Шереметьево произошло новое ЧП с российским узкофюзеляжным самолетом "Суперджет". Самолету чудом удалось приземлиться в Ижевске.

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