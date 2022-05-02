ru ua
Пн, 02 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)

Новость на русском →
Понеділок 02 травня 2022 14:00
Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото) Марина Мазепа (фото: instagram.com/marina_mazepa)
Автор: Дмитрий Войналович

Акторку та танцівницю з України Марину Мазепу вже знають у всьому світі. Вона прославилася участю у різноманітних ТБ-шоу, знялася у голлівудських блокбастерах "Нечестиві", "Оселя зла" та інших. І вже скоро її можна буде побачити у приквелі "Джона Віка", де також гратимуть Мел Гібсон та Колін Вуделл.

У той же час Марина не стоїть осторонь війни Росії проти України, доносячи світові правду про звірства, які російські військові вчиняють на території нашої країни. А днями журналістці Іванні Підборській для YouTube-каналу ДеЯк Мазепа припустила, що її пращуром може бути славетний козацький гетьман (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я знаю, що Мазепа мав багато жінок, нащадків. І, можливо, я далека родичка Івана Мазепи, бо в історії є такі моменти, де він перетинає Конотоп. Жив і проїжджав через це місце, так. І хотілося б у це вірити", - зізналася акторка.

Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)

Марина Мазепа (фото: instagram.com/marina_mazepa)

Марина навіть вивчала питання родинних зв’язків із гетьманом: читала історичні матеріали й розпитувала про своє походження в батька та бабусь з дідусями.

Тому дівчина знає, що Мазепа був символом українського спротиву Росії й боровся за українську державність, що як ніколи актуально у теперішній час.

"Я, мабуть, пишаюся цим прізвищем", - каже вона.

Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)

Марина Мазепа (фото: instagram.com/marina_mazepa)

Щоправда, в дитинстві Марина думала інакше. Мати таке історичне прізвище не подобалось.

"Не хотілося цього, тому що надто було багато уваги", - говорить зірка.

Але коли вона подорослішала - усе змінилось. З 19 років дівчина почала підкорювати світові сцени й, за нагоди, з гордістю в інтерв’ю розповідала і про прізвище, і про його походження й про Україну.

Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)

Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)

Марина Мазепа (фото: instagram.com/marina_mazepa)

З 24 лютого Марина розповідає світові про єдність і силу українців.

"Я просто в захваті, як, мабуть, усі в захваті зараз від українського духу. Як ця жахлива ситуація зібрала українців і зробила ще сильнішими. І ніхто просто навіть не очікував, що Україна стоятиме так довго і дасть таку відсіч. Ми всі такі горді й особливо я горда, що я українка", - коментує вона.

Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)

Марина Мазепа (фото: instagram.com/marina_mazepa)

Читайте також інтерв'ю зірки фільмів для дорослих Джозефіни Джексон про війну, "орків" і майбутнє України.

Раніше Єгор Крутоголов з Дизель Шоу розповів, чому повністю перейшов на українську мову, а також повідав, як КВН промиває мізки глядачам.

Читайте LITE в Google News
Голливуд Новини шоу-бізнесу
STYLER
У Приват24 з'явилася нова функція: для чого вона потрібна
У Приват24 з'явилася нова функція: для чого вона потрібна