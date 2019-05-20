Українка стала чемпіонкою світу в незвичайній дисципліни: подробиці (відео)

Катерина Агафонова стала першою дівчиною-переможницею чемпіонату Red Bull Paper Wings
Українка Катерина Агафонова стала чемпіонкою світу із запуску паперових літаків. Змагання в дисципліні "Аеробатика" (креативний пілотаж) пройшли в австрійському Зальцбурзі. Всього учасникам Всесвітнього фіналу чемпіонату Red Bull Paper Wings довелося мырятися майстерністю у трьох номінаціях: аеробатиці, дальності польоту та найдовшому перебуванні в повітрі, повідомляє Salzburg24.
На чемпіонаті 52 тисяч учасників представляли 58 країн.
Крім киянки Агафонової, від України також були Євген Лохтін (також зі столиці) та Андрій Демчук зі Львова. Вони змагалися в категоріях тривалість і дальність польота літачків.
Наша спортсменка отримала від суддів 27 балів із 30-ти можливих. Зазначається, що Катя просто вразила їх своєю енергетикою, передає mmr.ua. Свій виступ вона супроводжувала музикою, а літачки були пофарбовані у жовто-сині кольори.
Фото: mmr.ua
На супер-фіналі в цій категорії учасники запускали свої літаки протягом 60-секундного творчого перфомансу. Суддями були Бі-Бій Wing, пілот Red Bull Air Race Міка Бражо і легенда бейс-джампінгу Седрік Дюмон.
Друге місце дісталося представникові Польщі, а "бронзу" розділили США і Японія.
Фінальні результати Red Bull Paper Wings 2019
Креативний пілотаж:
Фото: mmr.ua
Тривалість польоту:
Дальність польоту:
Нагадаємо, що 200 українських спортсменів візьмуть участь у ІІ Європейських іграх, які пройдуть з 21 по 30 червня 2019 в Мінську (Білорусь). Так, українці завоювали ліцензії на 21 дисципліни.
Як повідомлялося раніше, український спортсмен Жан Беленюк, який місяць тому завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби і досі не отримав призові 50 тисяч гривень, написав у мережі вимоги до міністра молоді і спорту України Ігоря Жданова вирішити питання щодо виплати коштів. Його пост викликав гарячі обговорення, і незабаром чиновники запевнили, що вже підписали наказ про виплату премії.