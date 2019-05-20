Українка стала чемпіонкою світу в незвичайній дисципліни: подробиці (відео)

Українка Катерина Агафонова стала чемпіонкою світу із запуску паперових літаків. Змагання в дисципліні "Аеробатика" (креативний пілотаж) пройшли в австрійському Зальцбурзі. Всього учасникам Всесвітнього фіналу чемпіонату Red Bull Paper Wings довелося мырятися майстерністю у трьох номінаціях: аеробатиці, дальності польоту та найдовшому перебуванні в повітрі, повідомляє Salzburg24.

На чемпіонаті 52 тисяч учасників представляли 58 країн.

Крім киянки Агафонової, від України також були Євген Лохтін (також зі столиці) та Андрій Демчук зі Львова. Вони змагалися в категоріях тривалість і дальність польота літачків.

Наша спортсменка отримала від суддів 27 балів із 30-ти можливих. Зазначається, що Катя просто вразила їх своєю енергетикою, передає mmr.ua. Свій виступ вона супроводжувала музикою, а літачки були пофарбовані у жовто-сині кольори.

Фото: mmr.ua

На супер-фіналі в цій категорії учасники запускали свої літаки протягом 60-секундного творчого перфомансу. Суддями були Бі-Бій Wing, пілот Red Bull Air Race Міка Бражо і легенда бейс-джампінгу Седрік Дюмон.

Друге місце дісталося представникові Польщі, а "бронзу" розділили США і Японія.

Відео: YouTube / faz

Фінальні результати Red Bull Paper Wings 2019

Креативний пілотаж:

Катерина Агафонова (Україна) - 27 балів;

(Україна) - 27 балів; Томаш Чодира (Польща) - 25 балів;

Захарій Горовіц (США) / Таичи Дегучі (Японія) - 23 бали

Фото: mmr.ua

Тривалість польоту:

Камерон Кларк (Австралія) - 13.33 сек;

Вінс Шолль (Великобританія) - 12.25;

Марек Ленциус (Естонія) - 10.59

Дальність польоту:

Джейк Харді (США) - 56,61 м;

Лазар Крстіч (Сербія) - 52.28 м,

Роберт Тершек (Словенія) - 46.36 м

Відео: YouTube / Катерина Агафонова

Нагадаємо, що 200 українських спортсменів візьмуть участь у ІІ Європейських іграх, які пройдуть з 21 по 30 червня 2019 в Мінську (Білорусь). Так, українці завоювали ліцензії на 21 дисципліни.

Як повідомлялося раніше, український спортсмен Жан Беленюк, який місяць тому завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби і досі не отримав призові 50 тисяч гривень, написав у мережі вимоги до міністра молоді і спорту України Ігоря Жданова вирішити питання щодо виплати коштів. Його пост викликав гарячі обговорення, і незабаром чиновники запевнили, що вже підписали наказ про виплату премії.